Yhdysvallat nollasi Naisleijonat jälleen tutuin lukemin ja marssi MM-loppuotteluun

Suomi hävisi Yhdysvalloille maalein 0-3 jääkiekon naisten MM-kilpailujen välierässä. Viime kisojen finalistien kohtaamisessa Naisleijonat sinnitteli avauserän maalivahti Anni Keisalan johdolla ja loi muutaman maukkaan maalintekopaikan.

Alex Carpenter ja Abbey Murphy veivät toisessa erässä Yhdysvallat karkumatkalle, joka kesti loppuun saakka. Päätöserässä Suomi sai mahdollisuutensa ylivoimalla, mutta Yhdysvaltojen maalivahti Nicole Hensley ei antautunut. Coyne Schofield niittasi loppulukemat tyhjään maaliin.

– Saimme kolme huippupaikkaa avauserässä. Pelasimme viidellä kolmea vastaan ja viidellä neljää vastaan. Niissä tilanteissa olisi pitänyt ottaa momentum, Suomen päävalmentaja Pasi Mustonen tuumi ottelun jälkeen TV5:n näyttämässä haastattelussa.

Suomen ainoa MM-tason voitto Yhdysvalloista on vuodelta 2008. Kaksi vuotta sitten maat kohtasivat Espoossa pelattujen MM-kilpailujen loppuottelussa, missä Petra Niemisen jatkoaikamaali hylättiin. Yhdysvallat ratkaisi maailmanmestaruuden voittolaukauskilpailussa.

Calgaryssa pelattaviin MM-kilpailuihin Suomi lähti revanssimielellä, mutta hävisi jo alkusarjassa 0-3. Yhdysvallat teki kahdessa kohtaamisessa yhteensä kuusi maalia eikä Suomi tehnyt yhtään.

– Eka peli ei ollut meiltä paras. Ylivoima on pätkinyt heitä vastaan. Olihan meillä nyt jo avauserässä kolme maalintekopaikkaa. Se on myös sattumaa, ettei mennyt, Mustonen tuumi lehdistötilaisuudessa.

Suunnitelma kesti erän

Välierän ensimmäisessä erässä Suomelle tarjoiltiin muun muassa kahden pelaajan ylivoima, mutta parhaat paikat syntyivät tasaviisikoin. Nieminen ja Elisa Holopainen eivät hyvästä yrityksestä huolimatta onnistuneet ohittamaan Yhdysvaltojen maalivahti Hensleyta. Noora Tulukselle aukesi vetopaikka erän lopun ylivoimalla.

Yhdysvallat sai toiseen erään nappialun Carpenterin maalilla, kun hän sai mailansa väliin Lee Steckleinin laukaukseen. Mainion ottelun torjunut Keisala oli tilanteessa pahasti maskissa.

Naisleijonat ei saanut kiriä aikaan vaan Yhdysvallat tuplasi johtonsa erän lopussa. Kapteeni Jenni Hiirikoski haparoi omalla siniviivalla kiekon kanssa, ja Murphy karkasi läpiajoon. Hän uitti kiekon maaliin Keisalan längistä.

– Ensimmäiselle erätauolle pääsimme suunnitelman mukaan, kun tilanne oli 0-0. Toinen erä oli ongelma, Mustonen sanoi.

Päätöserässä päävalmentaja Mustonen otti maalivahdin pois hyvissä ajoin, ja Suomi pelasi ylivoimaa kuudella kenttäpelaajalla. Susanna Tapani pääsi lähimmäs kavennusta ennen kuin Schofield paketoi pelin.

Suomi kohtaa pronssiottelussa Sveitsin tai Kanadan, joiden välierä pelataan varhain tiistaiaamuna Suomen aikaa. Mitalit ratkaistaan tiistain ja keskiviikon välisenä yönä.

– Reipas vauhti säilyi loppuun saakka. Lupaa hyvää huomista (pronssiottelua) ajatellen, Mustonen sanoi ja painotti henkisen puolen merkitystä pronssiotteluun valmistautumisessa.

Petteri Ikonen

STT

Kuvat: