Tennispelaaja Ruusuvuori etenee tällä kaudella toista kertaa ATP-puolivälieriin

Suomalainen tennispelaaja Emil Ruusuvuori on voittanut Ranskan Benoit Pairen Winston-Salemin ATP 250 -tennisturnauksessa. Voitollaan Ruusuvuori etenee toista kertaa tällä kaudella puolivälieriin ATP-kiertueella.

Turnauksessa 12. sijoitettu Paire kaatui lukemin 6-4, 4-6, 6-1.

Ruusuvuorella on seuraavaksi vastassaan joko kolmanneksi sijoitettu Britannian Daniel Evans tai 14. sijoitettu Ranskan Richard Gasquet.

Yhdysvaltain Winston-Salemin turnaus on Ruusuvuorelle viimeinen ennen ensi viikolla alkavaa Yhdysvaltain avointa mestaruusturnausta.

STT

