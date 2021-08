Suomessa 371 uutta koronatartuntaa, päivittäiset tartuntamäärät ovat laskussa

Suomessa on raportoitu 371 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 9 563 tartuntaa, mikä on 210 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Päivittäisten tartuntamäärien valossa vaikuttaa siltä, että neljännen korona-aallon huippu saavutettiin noin puolitoista viikkoa sitten. Ennätysmäärä tartuntoja raportoitiin 12. elokuuta. Päivittäinen luku oli tuolloin 1 024 tartuntaa. Sen jälkeen THL:n päivittäin raportoimat tartuntamäärät ovat olleet laskussa.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 122 417.

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on 173, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli noin 167.

THL:n tietojen mukaan suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa se on 299, ja Lapin sairaanhoitopiirissä, jossa se on 196. Ilmaantuvuus on korkeaa myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä (178), Kainuun sairaanhoitopiirissä (171) ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä (150).

Matalinta ilmaantuvuus on Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä (45). Luvut ovat pyöristettyjä.

THL:n mukaan Suomessa on koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa 101 ihmistä, joista tehohoidossa 23. Sairaalahoidossa olevien määrä on noussut perjantaisesta kahdella. Tehohoidossa on kuusi ihmistä vähemmän kuin perjantaina.

Täysrokotettuja 46 prosenttia väestöstä

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on THL:n mukaan saanut noin 3,92 miljoonaa eli 70,6 prosenttia Suomen väestöstä. Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä nousi eilisestä 2 000:lla.

Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus on nyt 46,2 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 2,57 miljoonaa ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa runsaalla 9 000:lla.

Prosenttiluvuissa otetaan huomioon koko Suomen väestö, ei vain rokotettava väestö eli yli 12-vuotiaat.

Anniina Korpela

STT

Kuvat: