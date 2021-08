THL: Suomessa 451 uutta koronatartuntaa, 30 tehohoidossa tartunnan vuoksi

Suomessa on raportoitu 451 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 10 045 tartuntaa, mikä on 2 919 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin raportoitiin 7 126 uutta tartuntaa kahdessa viikossa.

Koronatartunnan vuoksi sairaalahoidossa on Suomessa 107 ihmistä, joista 30 on tehohoidossa.

Ilmaantuvuusluku koko Suomessa viime kahden viikon ajalta on 181,2 sataatuhatta ihmistä kohden, kun se edellisten kahden viikon ajalta oli 128,5.

Ilmaantuvuus on suurinta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (305,1), Lapin sairaanhoitopiirissä (202,2), Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä (188,5) ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä (176,7).

THL:n mukaan Suomessa koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut 3,83 miljoonaa ihmistä eli 68,9 prosenttia väestöstä. Koronavirusrokotteen toisen annoksen on saanut nyt 2,37 miljoonaa ihmistä eli 42,6 prosenttia Suomen väestöstä.

Yhteensä Suomessa on pandemian alusta lähtien raportoitu lähes 118 000 koronatartuntaa.

Anna Pesonen-Smith

STT

