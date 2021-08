THL: Suomessa koronarokotteen toisen annoksen saaneita pian puolet väestöstä

Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut 3,99 miljoonaa ihmistä eli 71,8 prosenttia Suomen väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Toisenkin annoksen on saanut 2,75 miljoonaa ihmistä eli 49,5 prosenttia väestöstä. Kaikkiaan annettujen rokoteannosten määrä on lisääntynyt eilisestä lähes 32 000:lla.

Prosenttiluvuissa otetaan huomioon koko Suomen väestö, ei vain rokotettava väestö eli yli 12-vuotiaat.

Koronatartuntoja raportoitu saman verran kuin eilen

Suomessa on raportoitu tänään 619 uutta koronatartuntaa, eli täsmälleen sama määrä kuin eilen.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä 8 392 tartuntaa, mikä on 1 852 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin raportoitiin 10 244 tartuntaa kahdessa viikossa.

Yhteensä Suomessa on pandemian alusta lähtien raportoitu 126 093 koronatartuntaa.

Tartuntojen ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohti viimeisen kahden viikon aikana on edelleen suurinta Helsingin ja Uudenmaan (263), Kainuun (217) sekä Varsinais-Suomen (179) sairaanhoitopiireissä. Vähiten koronatartuntoja suhteessa väkilukuun on edelleen Ahvenanmaan (20), Länsi-Pohjan (29) ja Pohjois-Savon (39) sairaanhoitopiireissä. Luvut ovat pyöristettyjä.

Anna Pesonen-Smith

STT

