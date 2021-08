THL: Suomessa on todettu 574 uutta koronatartuntaa

Suomessa on todettu 574 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 9 510 tartuntaa, mikä on 207 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 123 635.

THL:n mukaan Suomessa on koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa 98 ihmistä, joista tehohoidossa 23. Sairaalahoidossa olevien määrä on laskenut maanantaista kolmella. Tehohoidossa on sama määrä ihmisiä kuin maanantaina.

STT

