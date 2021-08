THL: Suomessa on todettu 644 uutta koronatartuntaa

Suomessa on raportoitu 644 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 9 552 tartuntaa, mikä on vain 19 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 123 061.

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on 172, eli sama kuin mitä se oli edellisellä kahden viikon jaksolla.

THL:n tietojen mukaan suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa se on 297, ja Lapin sairaanhoitopiirissä, jossa se on 207. Ilmaantuvuus on korkeaa myös Kainuun sairaanhoitopiirissä (177) ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä (176).

Matalinta ilmaantuvuus on Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä (44). Luvut ovat pyöristettyjä.

THL kertoo myöhemmin tänään koronarokotusten edistymisestä.

Anniina Korpela

STT

Kuvat: