THL: Suomessa on todettu 673 uutta koronatartuntaa – väestöstä 45,5 prosenttia saanut molemmat rokotteet

Suomessa on raportoitu tänään 673 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 9 916 tartuntaa, mikä on 1 145 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa pandemian aikana 121 543.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut noin 3,91 miljoonaa ihmistä eli 70,3 prosenttia väestöstä. Ensimmäisen rokoteannoksen saaneiden määrä on noussut eilisestä noin 19 000:lla.

Toisen annoksen rokotuskattavuus on nyt 45,5 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 2,53 miljoonaa ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa noin 38 000:lla.

Prosenttiluvuissa otetaan huomioon koko Suomen väestö, ei vain rokotettava väestö eli yli 12-vuotiaat.

Väestömäärään nähden tartuntoja eniten Husin alueella ja Lapissa

Koronaviruksen valtakunnallinen ilmaantuvuus on Suomessa 179 tartuntaa 100 000 asukasta kohden viimeksi kuluneilta kahdelta viikolta. Tätä edeltäviltä kahdelta viikolta ilmaantuvuusluku oli 158. Luvut ovat pyöristettyjä.

Suurin ilmaantuvuus väestössä on yhä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, jossa taudin ilmaantuvuusluku on 302. Seuraavaksi eniten koronatartuntoja suhteessa asukaslukuun on Lapin (259) ja Varsinais-Suomen (190) sairaanhoitopiirien alueilla.

Vähiten tartuntoja väkilukuun suhteutettuna on puolestaan Ahvenanmaan (60), Länsi-Pohjan (64) ja Pohjois-Karjalan (65) sairaanhoitopiireissä.

