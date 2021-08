THL: Suomessa raportoitu 472 uutta koronatartuntaa, sairaalahoidossa lähes sata ihmistä – kansainväliset järjestöt kannustavat edistämään opettajien rokotuksia

Suomessa on todettu 472 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 8 341 tartuntaa, mikä on 1 946 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Suomessa on koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa 97 ihmistä. Heistä tehohoidossa on 20 ihmistä.

Kaikkien koronan aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa olevien määrä on noussut perjantaista kolmella. Tehohoidossa olevien määrä puolestaan on laskenut kolmella.

Kainuussa koronatartuntoja hoivakodissa

Koronaviruksen valtakunnallinen kahden viikon ilmaantuvuus suhteessa väkilukuun on THL:n mukaan nyt 151 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Tätä edeltävien kahden viikon aikana ilmaantuvuus oli 186. Luvut ovat pyöristettyjä.

Asukaslukuun suhteutettuna eniten tartuntoja kahdelta viime viikolta on Helsingin ja Uudenmaan (262) ja Kainuun (216) sairaanhoitopiireissä.

Kainuun soten mukaan etenkin Kajaanissa koronatilanne kehittyy huonompaan suuntaan. Kajaanilaisessa ikäihmisten hoivakodissa Attendo Kajaanin Helmessä on todettu yhdeksän koronavirustartuntaa, joiden lisäksi kaksitoista henkilöä on määrätty karanteeniin.

Kainuun soten tiedotteen mukaan koronatilanteen huonontuminen näkyy myös kouluissa. Pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkarin mukaan viime viikonlopun juhlatapahtumissa Kajaanissa on ollut erityisen paljon ihmisiä liikkeellä eikä koronan toimintaohjeet tunnu olevan ihmisillä muistissa.

Vähiten koronaa on suhteessa väkilukuun puolestaan Ahvenanmaan (13), Länsi-Pohjan (27) ja Pohjois-Savon (44) sairaanhoitopiireissä.

WHO ja Unicef: Opettajien oltava yksi prioriteettiryhmistä rokotuksissa

Opettajien ja koulujen henkilökunnan tulisi olla yksi ryhmistä, joiden koronarokotukset asetetaan etusijalle kansallisissa rokotusohjelmissa, suosittelevat Maailman terveysjärjestö WHO ja YK:n lastenjärjestö Unicef.

Järjestöjen mukaan kouluhenkilökunnan rokotuksilla taattaisiin koulujen pysyminen auki pandemian keskellä.

– Siihen menee vielä aikaa, että voimme jättää taaksemme tämän pandemian, mutta lasten kouluttaminen fyysisessä kouluympäristössä täytyy olla meidän ensisijainen tavoitteemme, ettemme varasta heiltä heidän ansaitsemiaan mahdollisuuksia, kertoo WHO:n Euroopan johtaja Hans Kluge WHO:n tiedotteessa.

Opetusta on myös tärkeää järjestää koronaturvallisesti esimerkiksi parantamalla ilmanvaihtoa, pienentämällä ryhmäkokoja, pitämällä turvavälejä ja testaamalla säännöllisesti tartuntojen varalta, järjestöt muistuttavat.

OAJ: Moni kunta ja koulutuksenjärjestäjä priorisoinut opettajien rokotuksia

Opetusalan ammattijärjestö (OAJ) on jo pitkään korostanut opettajien rokottamisen tärkeyttä, kertoo OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Luukkaisen mukaan opettajien tarkkoja tämän hetkisiä rokotusmääriä ei tiedä kukaan, mutta hänen arvionsa mukaan ne ovat suomalaista keskiarvoa tai sitä hieman korkeampi.

Elokuun alussa Luukkainen kehotti OAJ:n tiedotteessa kiirehtimään opettajien tehosterokotuksien kanssa. Valtakunnallisesti opettajien rokotuksia ei ole missään vaiheessa priorisoitu, mutta Luukkaisen mukaan kymmenet kunnat ja koulutuksen järjestäjät ovat elokuun aikana itse mahdollistaneet opettajien rokotuksia.

– Näin tekevien kuntien ja koulutuksen järjestäjien määrä on lähempänä sataa kuin nollaa, Luukkainen arvioi.

Jo keväällä OAJ ehdotti lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle koronarokotusjärjestystä koskien, että opetushenkilöstö pitäisi rokottaa viimeistään kesäkuun lopulla, mutta rokotusjärjestyksessä opettajia ei päätetty asetettu prioriteettiryhmäksi.

STT

