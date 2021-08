THL: Suomessa raportoitu 617 uutta koronatartuntaa

Suomessa on todettu 617 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 8 429 tartuntaa, mikä on 1 877 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä koronavirustartuntoja on koko pandemian aikana raportoitu Suomessa reilut 127 000.

Eilen maanantaina THL kertoi, että Suomessa oli koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa 97 ihmistä. Heistä tehohoidossa oli 20 ihmistä.

Ilmaantuvuusluku jatkaa laskuaan

Koronaviruksen valtakunnallinen ilmaantuvuus on Suomessa 152 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden viimeisten kahden viikon ajalta. Tätä edeltävältä kahden viikon jaksolta ilmaantuvuusluku oli 186.

Asukaslukuun suhteutettuna eniten tartuntoja kahdelta viime viikolta on Helsingin ja Uudenmaan (263) ja Kainuun (238) sairaanhoitopiireissä.

Vähiten koronaa on suhteessa väkilukuun puolestaan Ahvenanmaan (10), Länsi-Pohjan (24) ja Pohjois-Savon (45) sairaanhoitopiireissä. Luvut ovat pyöristettyjä.

Minja Viitanen

STT

Kuvat: