Toimittajat ilman rajoja vetoaa: Afganistanin välittömässä hengenvaarassa olevia toimittajia autettava

Toimittajat ilman rajoja -järjestö (RSF) vetoaa Suomen hallitukseen, että se auttaisi välittömässä hengenvaarassa olevia toimittajia Afganistanissa.

Järjestön Suomen osasto on toimittanut hallitukselle luottamuksellisesti tiedoksi luettelon afganistanilaisista toimittajista, joiden arvioidaan olevan välittömässä hengenvaarassa.

Luettelo sisältää tiedot 26 toimittajasta, joista 19 on naisia ja seitsemän miehiä. Nimet sekä tiedot työnantajista ja perhesuhteista on koottu Toimittajat ilman rajoja -järjestön päämajassa Pariisissa. Se on toimitettu kaikille järjestön kansallisille osastoille sillä toivomuksella, että se toimitetaan edelleen kyseisten maiden hallituksille.

Toimittajat ilman rajoja Suomen puheenjohtajalla Jarmo Mäkelällä ei ole tiedossa tarkkoja kriteerejä, joiden perusteella kyseiset 26 toimittajaa ovat listalle päätyneet.

– Olettaisin, että kysymys on siitä, että he ovat toimittajia, joihin on oltu yhteydessä vuosien varrella, ja jotka näin ollen itse epäilevät joutuneensa sen takia talebanien mustalle listalle, kertoo Mäkelä STT:lle.

Oletettavaa on, että listalla olevat toimittajat yrittävät poistua Afganistanista. Toimittajat ilman rajoja toivoo, että Suomen hallitus ottaisi mahdollisuuksien mukaan huomioon myös listan toimittajat evakuoidessaan ihmisiä Afganistanista.

Järjestö on keskustellut Talebanin edustajan kanssa

RSF on pyrkinyt myös suoraan vaikuttamaan siihen, että Afganistanissa toimivien journalistien turvallisuus taataan. Järjestön edustaja keskusteli sunnuntaina 15.elokuuta Talebanin edustajan Zabihullah Mujahidin kanssa. Mujahid vakuutti, että toimittajat saavat vapaasti jatkaa journalistista työtään.

Mäkelän mukaan tämän jälkeen tilanne Afganistanissa on kuitenkin kiristynyt.

– Varmaan ajan myötä alkaa tulla tietoa, miten tällä listalla oleville ihmisille on käynyt, Mäkelä arvioi.

Lisäksi RSF on esittänyt, että YK:n turvallisuusneuvosto pitäisi epävirallisen kokouksen, jossa laadittaisiin yhteinen suunnitelma Afganistanin journalismin tukemiseksi.

