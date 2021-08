Rakas olympiapäiväkirja ja arvoisa lukija,

mikä perinteisistä, vuosikymmeniä ohjelmassa olleista olympialajeista tuntuu etäisimmältä? Tällaisia urheilumuotoja on talvi- ja kesälajit huomioiden monia kymmeniä.

Oletan, että nykyaikainen 5-ottelu, perjantaina ristimältäni lyhenteeltään ”nyksä”, sijoittuu monen listalla vähintään kärkipäähän. Eikä sinänsä ihme: harva kaveriporukka lähtee viettämään päivää yhdistelmällä 200 metrin vapaauinti, kalpamiekkailu, esteratsastus ja ampumajuoksu.

Liian montaa suomalaisesikuvaa ei löydy. Viimeisin nyksän olympiaedustaja oli Pasi Hulkkonen Los Angelesin ”boikottikisoissa” 1984, esteratsastuksessa Christopher Wegelius Moskovan ”boikottikisoissa” 1980.

Äkkiseltään tuntuu mahdottomalta, että tästä maasta voisi vielä tulla joku viiden renkaan kisoihin. Kaksi vuotta sitten SM-kilpailuissa oli kaksi naista ja neljä miestä. Tätä lajia ylläpitäviä seuroja on listattu liiton kotisivuille vain kymmenen kappaletta.

Laura Salmisella esikuvia on ollut, suurimpana heistä tietysti isä Veikko Salminen. Sen lisäksi että Veikko edusti Suomea olympialaisissa ja oli mukana saavuttamassa viimeisintä mitalia vuonna 1972, valmentaa hän 34-vuotiasta tytärtään neljässä viidestä lajista.

– Koko maailmassa ei ole varmaan isää ja tytärtä, jotka ovat niin paljon kimpassa. Harjoittelun lisäksi me myös puhumme todella paljon yhdessä, on Veikko Salminen sanonut.

Hattu nousisi Salmisille, jos hatun muistaisi helteelläkään pitää päässä. Valtavalla intohimolla lajeihin suhtautuva Laura on pyrkinyt useasti olympialaisiin, ja se oli maksimaalisen lähellä 2012. Tokion reissu kariutui hevosen kieltäydyttyä esteellä.

Miekkailu kuuluu nyksän kanssa samaan liittoon, ja siitä huolimatta kyseinen liitto on olympialajeista pienimpien tuensaajien joukossa Suomessa. Laura Salminen on myös moninkertainen kalpamiekkailun SM-mitalisti.

Salolaisnäkökulmasta nyksä vaikuttaa aluksi äärettömän kaukaiselta. Mutta kun asiaa alkaa ajatella uudestaan, huomaa taas kerran olennaisen seikan: jopa tähän kokonaisuuteen kaupunki on lähes paratiisi.

Ratsastuksen ja uinnin harrastamisen voi aloittaa joidenkin satojen metrien säteellä Urheilupuistossa – olympialaisissakin uidaan 25-metrisessä altaassa. Lisäksi vaihtoehtoisia ratsastustalleja riittää pitkin kaupunkia.

Ampumataitoja voi hioa keskikaupungin lähettyvillä tai laadultaan erinomaisessa Hevonpään keskuksessa. Lajin kaipaamaa nostalgiaa voi kokea Vaskion urheilukentän maastoissa ja ampumataulujen äärellä.

Ainoastaan miekkailu vaatisi hieman suurempaa, Turkuun suuntautuvaa matkustusvaivaa.

Nyksä on onnistunut tekemään miltei mahdottomasta mahdollisen. Se on muovannut alkujaan viisipäiväisestä kilpailutapahtumasta nykyajan kaikki mulle heti -tyyppisen kokonaisuuden, joka on oikeasti kiinnostava.

Tokiossa fyysisesti ja henkisesti raskas kilpailu viedään läpi samalla stadionilla lähes viidessä tunnissa, ja loppuhuipennuksena tapahtuva ampumajuoksu on aivan yhtä vangitseva televisiotuote kuin ampumahiihtokin. Vahva katselusuositus kaikille lauantaiseen miesten kilpailuun Suomen aikaa aamusta iltapäivään!

14. kisapäivän turha ja tarpeeton fakta, jota et ole kuullut vielä mistään:

50 kilometrin kävelyssä yhdeksänneksi selviytyneen Partasen etunimen uutisioinnissa käydään vuonna 2021 tasaista taistelua. Suomen olympiakomitea ja STT käyttivät perjantaina otsikoissaan Akua , Yle Veli-Mattia ja Helsingin Sanomat versiota Veli-Matti ”Aku” Partanen.