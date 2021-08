Toni Piispanen kelasi kultaa T51-luokassa 200 metrillä, teki uuden paralympiaennätyksen

Suomen Toni Piispanen on voittanut kultaa paralympialaisten ratakelauksen T51-luokassa 200 metrillä. Piispasen aika oli 36,81, mikä on uusi paralympiaennätys.

Kisassa sijoittui toiseksi Belgian Peter Genyn ja kolmanneksi Belgian Roger Habsch.

Piispasen mitali oli Suomen toinen Tokion paralympialaisissa. Aiemmin Marjaana Heikkinen voitti pronssia keihäänheiton F34-luokassa.

Piispanen on aiemmin voittanut kultaa vuoden 2012 Lontoon paralympialaisissa 100 metrin ratakelauksessa.

Jere Forsberg eteni paralympialaisten jousiammunnassa puolivälieriin

Suomen Jere Forsberg on selviytynyt Tokion paralympialaisten jousiammunnassa kahdeksan parhaan joukkoon. Forsberg voitti neljännesvälierissä Iranin Alisina Manshaezadehin pistein 145-143.

Forsberg kohtaa puolivälierissä Slovakian Marcel Pavlikin.

Forsberg voitti kultaa Lontoon paralympialaisissa 2012.

Ville Väänänen

STT

