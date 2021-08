Torstai toi valtakunnallisen koronaennätyksen – Pandemia-ajan neljäs aalto hyökyy ennätyksiä Salossakin

Saloon kirjattiin torstaina seitsemän uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Samalla varmistettujen tartuntojen kokonaismäärä koko epidemia-aikana kipusi Salossa 1 133:een.

Salon koronaluvut ovat nousseet tasaisesti läpi heinäkuun ja elokuun alun. Heinäkuussa uusia tartuntoja kirjattiin kaiken kaikkiaan 130, ja elokuun tartuntojen kokonaismäärä kipusi torstaina 103:een. Keskimäärin Saloon on siis kirjattu elokuussa 8,6 uutta tartuntaa päivää kohden.

Jos tartuntatahti pysyy Salossa elokuun loppuun asti samana, rikkoutuu kevään yhden kuukauden ennätys selvästi. Huhtikuussa Saloon laskettiin kaikkiaan 206 uutta tartuntaa, ja nykytahdilla elokuu kerryttäisi uusia tartuntoja yhteensä 260–270.

Viimeisen kahden viikon kaupunkivertailussa Salo sijoittuu 11:nneksi. Kaupunkiin on kirjattu ajanjaksolla yhteensä 139 uutta koronatartuntaa, eli enemmän kuin koko heinäkuussa yhteensä. Salon edellä on kahden viikon otannassa ainoastaan yksi väkiluvultaan pienempi kaupunki, Rauma 150 tartunnallaan.

Varsinais-Suomeen uusia tartuntoja ilmoitettiin torstaina 79. Ne jakautuivat Salon seitsemän lisäksi seuraavasti: Turkuun 39, Kaarinaan 12, Lietoon kuusi, Paraisille, Kemiönsaareen, Pyhärantaan ja Nousiaisiin kaksi, Sauvoon, Somerolle, Ruskolle, Punkalaitumelle, Laitilaan, Naantaliin ja Raisioon kaikkiin yksi.

Valtakunnallisesti päivä oli koronalukujen suhteen erityisen synkkä, sillä torstaina kirjattiin uusi päiväkohtainen ennätys, 1 024 tartuntaa.

Selvästi suurin osa uusista tartunnoista kirjattiin Helsinkiin ja Uudellemaalle, jossa päivälukema kipusi 604:ään. Mikään ei sosiaali- ja terveysministeriön torstaina julkaiseman tiedotteen mukaan viittaa ainakaan siihen, että tautitilanne olisi hellittämässä lähiviikkoina.

Tiedotteessa kerrotaan, että viime viikolla Suomessa asetettiin karanteeniin ennätykselliset 9 880 henkilöä, eli yli 1 500 henkilöä enemmän kuin sitä edeltävällä viikolla. Siitä huolimatta uusista tartunnoista 23 prosenttia todettiin henkilöillä, jotka olivat jo karanteenissa. Karanteeniin asetettujen suuri määrä voi näkyä ensi viikolla kasvavina tartuntamäärinä, tiedotteessa ennakoidaan. (SSS)

Uudet tartunnat Salossa ja lähikunnissa 12.8.2021

Salo +7 (yhteensä 1 133)

Somero +1 (yhteensä 52)

Paimio 0 (yhteensä 249)

Sauvo 0 (yhteensä 45)

Kemiönsaari +2 (yhteensä 87)

Koski 0 (yhteensä 30)

Marttila 0 (yhteensä 22)

Turku +39 (yhteensä 7 125)

Varsinais-Suomi +79 (yhteensä 12 179)

Suomi + 1 024 (yhteensä 115 305)Lähde: THL

Kuukausikohtaiset tartunnat Salossa vuonna 2021

Tammikuu: 51

Helmikuu: 44

Maaliskuu: 135

Huhtikuu: 206

Toukokuu: 178

Kesäkuu: 34

Heinäkuu: 130

Elokuu*: 103* Elokuun luku on väliltä 1.8.–12.8.

Rokotuskattavuus Salossa ikäryhmittäin

12–19-vuotiaat: 35,0% (1. annos) / 1,9% (2. annos)

20–24: 61,2% / 9,3%

25–29-vuotiaat: 61,5 % / 9,7%

30–34-vuotiaat: 62,5% / 12,1%

35–39-vuotiaat: 70,8% / 15,6%

40–44-vuotiaat: 78,6% / 17,1%

45–49-vuotiaat: 83,3% / 23,9%

50–54-vuotiaat: 86,4% / 52,5%

55–59-vuotiaat: 88,5% / 73,2%

60–64-vuotiaat: 90,3% / 81,0%

65–69-vuotiaat: 91,2% / 83,6%

70–74-vuotiaat: 93,8% / 89,5%

75–79-vuotiaat: 94,5% / 90,5%

80+: 93,6% / 87,9%

Koronarokotteiden väli lyhenee Salossa

Salon kaupunki tiedotti torstaina, että kaikkien Salossa ensimmäisen koronarokotteen saavien toinen rokotusaika annetaan jatkossa kahdeksan viikon päähän aikaisemman 12 viikon sijaan.

12–15-vuotiaiden lasten ja nuorten koronarokotukset aloitetaan puolestaan kouluissa maanantaista 16.8. alkaen. Rokotukset alkavat eri aikaan eri kouluissa. Rokotusten ajankohdasta tiedotetaan huoltajille Wilman kautta ennen rokotusajankohtaa. Myös tehosterokotukset annetaan kahdeksan viikon kuluttua ensimmäisestä rokotuksesta kouluilla, tiedotteessa kerrotaan.

Salossa rokotukset etenevät edelleen keskimääräistä nopeammin. Paikkakunnalla rokotuskattavuus on ensimmäisen annoksen osalta 70,6 prosenttia, kun se Varsinais-Suomessa on 67,7 ja koko maassa 67,6 prosenttia. Toisen annoksen osalta kattavuus on Salossa 44,6, Varsinais-Suomessa 39,6 ja koko maassa 39,4 prosenttia.

Kaupungin koronajohtoryhmä päätti samalla torstain kokouksessaan, että se ei enää tiedota mahdollisista altistumisista. Päätöksen taustalla on aikaisempia viruksia huomattavasti helpommin tarttuva deltavariantti, joka työllistää tartunnanjäljitystä ja tiedot mahdollisista altistumispaikoista saadaan siksi viiveellä.

– Nykyisessä tartuntatilanteessa ja deltavariantin luonteen huomioiden kaikkien olisi hyvä tiedostaa, että tartunta on mahdollista saada käytännössä missä tahansa ja paras suoja tartuntoja vastaan on ottaa rokote omalla vuorolla sekä noudattaa terveysturvallisuusohjeita eli käyttää maskeja, pitää turvavälejä sekä huolehtia käsi- ja yskimishygieniasta, korostaa tiedotteessa tartuntataudeista vastaava lääkäri Marita Reivonen.

Kaupungin omissa toimipisteissä todetuista tartunnoista ja altistumisista tiedotetaan edelleen, jos ne vaikuttavat kaupungin asukkailleen järjestämiin palveluihin kuten päivähoitoon tai opetukseen.