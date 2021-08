Tuhannet protestoivat Yhdysvalloissa äänestämistä vaikeuttavia lakeja vastaan

Yhdysvalloissa kymmenettuhannet ihmiset osoittivat lauantaina Washingtonissa ja kymmenissä muissa kaupungeissa äänestämistä vaikeuttavia lakeja vastaan.

Mielenosoittajien mielestä useissa republikaanijohtoisissa osavaltioissa lait vaikeuttavat vähemmistöjen äänestämistä.

Protestipäivän valinta ei ollut sattumaa, sillä 28. elokuuta 1963 neljännesmiljoona ihmistä saapui Washingtoniin ihmisoikeuksia ajavaan suurmielenosoitukseen. Tilaisuuden tähtihetki oli kansalaisoikeusliikkeen keskeisen hahmon Martin Luther Kingin kuuluisa I Have a Dream -puhe (Minulla on unelma).

– Teemme historiaa lauantaina (nostamalla) oikeudenmukaisuuden soihdun, jota isäni ja niin monet muut ovat kantaneet, sanoi ihmisoikeusaktivistin poika Martin Luther King III.

Vuonna 1965 kongressi hyväksyi äänioikeuslain, jonka tarkoituksena oli kieltää syrjintätoimet vaalien yhteydessä.

Edelleen kuitenkin lähinnä joissakin etelän osavaltioissa on tehty teknisiä muutoksia, jotka pohjimmiltaan vaikeuttavat afroamerikkalaisten mahdollisuutta äänestää vaaleissa.

Tammikuun jälkeen ainakin 18 osavaltiossa on hyväksytty vaaleja rajoittavia lakeja, kertoo New Yorkin yliopiston tutkimuslaitos Brennan Center for Justice.

Laeissa on vaadittu muun muassa kiinteää osoitetta äänioikeuden rekisteröintiä varten sekä kielletty drive-in-äänestys, joka oli suosittu joissakin osavaltioissa viime vuonna koronapandemian vallitessa.

Lauantain protestin järjestäjät vaativat Yhdysvaltain kongressia hyväksymään lainsäädännön, jossa estetään äänestystä koskevat rajoitukset.

STT

