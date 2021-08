Tunisian poliittinen kriisi jatkuu ”niin kauan kunnes toisin ilmoitetaan” – parlamentin toiminta edelleen jäissä

Tunisian presidentti Kais Saied on päättänyt, että parlamentin toiminta pysyy keskeytyneenä ”niin kauan kunnes toisin ilmoitetaan”.

Kuukausi sitten Saied keskeytti parlamentin toiminnan ja erotti pääministeri Hichem Mechichin ympäri maata järjestettyjen hallinnon vastaisten mielenosoitusten jälkeen.

Tuhannet ihmiset ympäri Tunisiaa olivat arvostelleet hallinnon epäonnistumisia ja maan rampauttavaa koronavirustilannetta sekä vaatineet pääministerin eroa ja parlamentin hajottamista.

Hallintoa uuteen uskoon laittaessaan presidentti antoi samalla itselleen laajemmat toimivaltuudet. Hänen vastustajansa kuvailivat tapahtumia vallankaappaukseksi.

Presidentinkanslian maanantaina julkaisemassa lausunnossa Saied myös pitkitti päättäjien syytesuojan jäädytystä. Presidentti kertoi lisäksi pitävänsä tunisialaisille puheen lähipäivien aikana, muttei tarjonnut tämän tarkempia tietoja.

Poikkeuksellisena Lähi-idän demokraattisena onnistumistarinana aiemmin pidetty Tunisia on ollut keskellä poliittista kriisiä Saiedin väliintulosta lähtien.

Saied vetosi kuukauden takaisten toimiensa yhteydessä vuonna 2014 laadittuun perustuslakiin ja on sanonut päätöksensä olleen tarpeen, jotta maan luhistuminen voitiin estää.

Aktivistit ovat kuitenkin kutsuneet hänen toimiaan ”puhdistukseksi”, jonka myötä presidentin vastustajia, tuomareita ja liikemiehiä on otettu kiinni tai kielletty matkustamasta.

Tunisian pelätään taantuvan kohti itsevaltiutta

Saied ei ole vieläkään nimittänyt uutta hallitusta tai paljastanut minkäänlaista tiekarttaa tulevaa ajatellen, vaikka poliittiset puolueet ovat näitä toistuvasti vaatineet.

Presidentillä on laaja suosio Tunisiassa, mutta hänen viimeaikaiset toimensa ovat herättäneet kansainvälisen yhteisön sisällä pelkoja siitä, että Tunisia olisi taantumassa kohti itsevaltiutta.

Analyytikot odottavat Saiedin ilmoittavan uusista toimista saadakseen tunisialaiset ja kansainvälisen yhteisön vakuuttuneeksi päätöksistään.

Tunisiassa oli vallankumous vuonna 2011, jolloin maan silloinen presidentti Zine al-Abidine Ben Ali syöstiin vallasta. Diktaattori kuoli vuoden 2019 syyskuussa.

Vaikka vallankumouksesta on kulunut jo vuosikymmen, Tunisia on ollut altis poliittisille myrskyille, jotka ovat vaikeuttaneet maan murenevien julkisten palveluiden elvyttämispyrkimyksiä. Maan sirpaloitunut poliittinen luokka ei ole myöskään onnistunut muodostamaan kestävää hallitusta.

Saied valittiin presidentiksi vuonna 2019. Hän on ollut virkaan astumisestaan lähtien napit vastakkain pääministeri Mechichin ja parlamentin puhemiehen Rashid Ghannushin kanssa.

Johtohenkilöiden poliittinen kiista on haitannut muun muassa ministerinimityksiä ja vienyt voimavaroja Tunisian lukuisten taloudellisten ja yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisesta.

STT

