Tuottaja-muusikko Mika Sundqvist on kuollut

Tuottaja ja muusikko Mika Sundqvist on kuollut 74-vuotiaana. Asian vahvisti STT:lle hänen puolisonsa Eija Sundqvist.

Mika Sundqvist kuoli lauantain vastaisena yönä kotonaan, missä hän oli saattohoidossa.

Eija Sundqvistin mukaan Mika Sundqvistilla oli vaikea ja lyhyt sairaus, jonka seurauksena tämä uupui pois.

Sundqvistin kuolemasta kertoi aiemmin Yle.

Mika Sundqvist äänitti ja tuotti satoja levyjä, muun muassa Eppu Normaalin, Juice Leskisen, Popedan ja Mikko Alatalon albumeja. Sundqvist teki myös sävellyksiä ja lauluntekstejä. Hänen käsialaansa ovat esimerkiksi Popedan suurimpiin hitteihin kuuluvan Kersantti Karoliinan (1992) lyriikat.

Sundqvist kertoi STT:n merkkipäivähaastattelussa vuonna 2017, että teksti-idea jämäkästä kapiaisnaisesta pamahti hänen päähänsä, kun Kymmenen uutisissa puolustusministeri Elisabeth Rehn (r.) kertoi naisten pääsevän YK:n rauhanturvaajiksi. Seuraavana päivänä Sundqvist kiikutti lyriikat studiolle, missä Popedan Svoboda-albumin äänitykset olivat loppusuoralla.

– Pate (Mustajärvi) luki tekemääni tekstiä paperilta ja sanoi: ”Mitä helvettiä on pitsinnypläys?” Pate kauhistui: ”Jaa että vaihdan vaippoja kaksosille!” No, kun hän oli maistellut sitä jonkin aikaa, tuli jo myönteistä kommenttia, Sundqvist naurahti.

Myötätuntoa aloittelevia muusikoita kohtaan

1970-luvulla Sundqvist tuli tunnetuksi Alwari Tuohitorvi -yhtyeen basistina. Ura MSL-musiikkistudion ruorissa alkoi vuonna 1978 Popedan ensisinglestä.

Eppu Normaali kertoo Facebook-sivullaan, että Sundqvist tuli yhtyeelle hyvin tutuksi aina Maximum Jee & Jee -albumista alkaen.

– Mikan luottamuksen ansiosta hänen studionsa oli yhtyeen lähes valvomattomassa käytössä ja samainen luottamus mahdollisti muun muassa Aku ja köyhät pojat -albumin äänittämisen Rantalassa Mikan laitteilla, Eppu Normaali -yhtye kirjoittaa.

STT:n haastattelussa vuonna 2017 Sundqvist kertoi kokevansa myötätuntoa aloittelevia muusikoita kohtaan, jotka yrittävät päästä leivän syrjään.

– Olen itse saanut työstäni korvauksen aikanaan. Nykyisin toteutuu se Kummeli-vitsi, että artisti maksaa: musiikin tekijä saa mitättömän korvauksen Spotifysta ja mistä nyt saakaan.

Synnyinsijoilleen Pirkanmaan Kihniöön asettunut Sundqvist telakoi 38-vuotiaan studionsa kesällä 2016. Hän viihtyi vaimonsa kanssa maaseudun rauhassa.

– Olen onnellinen mies: en miljonääri, mutta en köyhäkään. Olen saanut tehdä elääkseni tämmöistä, josta olen tykännyt.

