Turussa järjestetyt mielenilmaisut ovat päättyneet – poliisin mukaan yksi ihminen otettiin kiinni häiritsevän käyttäytymisen vuoksi

Turussa järjestetyt mielenilmaisut ovat päättyneet, kertoo Lounais-Suomen poliisi Twitterissä.

Poliisin mukaan yksi ihminen otettiin kiinni häiritsevän käyttäytymisen vuoksi, mutta hänet on jo vapautettu. Poliisi ei ota kantaa siihen, osallistuiko kiinniotettu mielenilmaukseen.

– Hänet otettiin kiinni Kukkavirta-kulkueen läheisyydestä, kertoo Lounais-Suomen poliisin viestintäpäällikkö Anna Saarenoja STT:lle.

Poliisi ei ota kantaa hänen rooliinsa tapahtumassa. Saarenojan mukaan 188 Kukkavirta -muistokulkueen järjesti Kansallismielisten liittouma. Liittouma on järjestänyt vuosittaista tapahtumaa Turun terrori-iskun uhrien muistolle.

Toisen mielenilmauksen järjesti Turku ilman natseja -työryhmä. Saarenojan mukaan mielenilmauksen voi nähdä olleen vastamielenosoitus Kansallismielisen liittouman tapahtumalle.

Turun terrori-iskussa tapettiin kaksi ihmistä 18. elokuuta 2017 Turun kauppatorilla ja sen lähiympäristössä. Hyökkääjä mukaan lukien kahdeksan ihmistä loukkaantui.

Kansallismielisten liittouma -yhdistystä johtaa perussuomalaisista muutama vuosi sitten erotettu Terhi Kiemunki.

Aiempina vuosina tapahtumaan on osallistunut myös jäseniä uusnatsijärjestö Pohjoismaisesta vastarintaliikkeestä, joka on sittemmin määrätty lakkautettavaksi korkeimman oikeuden päätöksellä.

Kulkueiden välillä oli huutelua

Poliisin arvion mukaan 188 Kukkavirta -muistokulkueessa oli reilut sata osallistujaa ja Turku ilman natseja -mielenilmauksessa noin 300 osallistujaa.

– Ei toki mitään tarkkoja laskelmia ole, mutta tämä on poliisin arvio, Saarenoja kertoo.

Arviot on tehty tapahtumien kulkueosuuksilta. Aiempina vuosina molemmissa tapahtumissa on arvioitu olleen tätä vuotta enemmän osallistujia.

Saarenojan mukaan mielenilmauksen osallistujat huutelivat toisilleen ja pitivät ääntä, vaikka tapahtumat olivat erillään toisistaan.

– Se vähän kuuluu näiden tapahtumien luonteeseen, Saarenoja kertoo.

Poliisi oli paikalla ohjaamassa liikennettä sekä turvaamassa kokoontumisvapautta. Iltapäivällä poliisi esimerkiksi rajoitti kevyen liikenteen kulkua Tuomiokirkkosillan yli.

Koronapassia vastustava mielenilmaus ei yhteydessä kahteen muuhun

Kolmannessa mielenilmauksessa vastustettiin koronapassia. Lounais-Suomen poliisin viestintäpäällikön tietojen mukaan koronapassia vastustava mielenilmaus ei ollut yhteydessä kahteen muuhun mielenilmaukseen.

Neljän jälkeen sunnuntaina poliisi ei vahvistanut, jatkuuko mielenilmaus yhä. Poliisi totesi STT:lle, että tapahtumassa oli paikalla muutamia kymmeniä ihmisiä, minkä vuoksi se ei seuraa mielenilmausta paikan päällä.

Koronapassia vastustavan mielenilmauksen taustalla ei ollut mitään järjestäytynyttä tahoa, vaan yksittäisiä ihmisiä. Tästäkin tapahtumasta tehtiin poliisille ilmoitus etukäteen.

