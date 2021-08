Uusi kunnanjohtaja iloitsee Kosken vahvuudesta – Henri Partanen kehuu paikallista päätöksenteon otetta

Kosken kunnanjohtajana työt kesällä aloittanut Henri Partanen ihailee kunnassa käyvää ”hyvää pöhinää”.

– Koski on virkeä paikkakunta, jolla on paljon yritystoimintaa. Omaa kieltään kertoo yli sadan prosentin työpaikkaomavaraisuus. Kunnassa on muutamia isoja työnantajia kuten Westas, Autokeskus ja Ojarannan Rakennus, joiden lisäksi on lukuisia pieniä työnantajia, Partanen iloitsee.

Sammatissa syntynyt Henri Partanen eteni suoraan yliopistosta Karjalohjan kunnansihteeriksi ja vuoden viranhoidon jälkeen kunnanjohtajaksi. Hän johti 1 500 asukkaan kuntaa vuodet 2004–2012, kunnes Karjalohja liittyi Lohjaan ja Partasesta tuli kaupungin talousjohtaja.

– Lohjalla sain vahvan tutuman talousasioihin ja pääsin näkemään asiat ison yksikön näkökulmasta. Lohjalla on noin 46 000 asukasta.

Työn kapea-alaisuus alkoi kuitenkin ahdistaa Partasta, joka ehti jo pitkään mieliä takaisin kunnanjohtajaksi. Jokioisten kunnanjohtajaksi Koskelta valittu Jukka Matilainen soitti Partaselle häneltä vapautumassa olleesta paikasta. Partasta kiinnosti vahva pikkukunta.

– En ole koskaan miettinyt, että pitäisi päästä töihin isompaan ja isompaan kuntaan. Annoin suostumukseni ja lähdin täysillä mukaan. Startti on ollut mukava. Harva pääsee näin taloudellisesti vahvan kunnan ruoriin, Partanen hehkuttaa 2 300 asukkaan Koskea.

– Olin täällä jo keväällä joitain päiviä, kun Mirja Rautavuori-Lehtinen oli vt. kunnanjohtaja. Kävimme asioita läpi ja opin paljon kunnasta. Ihmeen helposti asiat ovat loksahtaneet paikalleen. Huomaan, että olen tehnyt samaa työtä ennenkin, hän naurahtaa.

Parhaillaan Partanen syventyy Kosken erityispiirteisiin ja miettii, mitä paikkakunnan ihmiset tarvitsevat.

– Täällä on aikoinaan ratkaistu hyvin asioita ja näkee, että kuntalaisista on huolehdittu. Koko koulupuoleen panostus on tärkeää; meillä on ala-aste, yläaste ja helmenä lukio.

– Kaikki paikat on silmiin pistävän hyvin hoidettu. Monesti tukipalvelut jäävät huomaamatta, mutta Koskella niitä on arvostettu ja rakennukset pysyneet kunnossa.

Kosken kunnan tulevaisuuden suurin investointi on uusi jätevedenpuhdistamo, joka rakennetaan vanhan puhdistamon alueelle.

– Sen suunnittelu käynnistyy ensi vuonna, kunhan saadaan lupa-asiat kuntoon. Sitä varten täällä on vedetty happea ja varmistettu, että noin kahden miljoonan euron investointi pystytään tekemään ilman lainarahaa.

Partanen painottaa, että asiat pitää tehdä hyvin, muttei liioitella rahan käytössä.

– Talousjohtajana opin tiukkuutta ja ensimmäinen vastaukseni on aina ”ei”. Sen jälkeen ehtii miettiä.

Henri Partanen on huomannut eroja länsiuusmaalaisessa ja varsinaissuomalaisessa päätöksentekokulttuurissa.

– Länsi-Uudellamaalla päätöksen syntyminen on vaikeaa ja vie aikaa. Täällä asioita harkitaan, mutta pystytään kuitenkin tekemään päätöksiä reippaasti. Se on keskeisesti vaikuttanut siihen, miten hyvin Kosken kunta on pärjännyt.

Partanen veistelee, että jos isossa kaupungissa kehittämishanketta ei pilaa kaavoitus, sen torppaa viimeistään rakennusvalvonta.

– Täällä on helpompi hengittää, kun asioita saa eteenpäin.

Partasen huomioiden mukaan Koski häviää Lohjalle vain kömpelömmillä tietojärjestelmillä.

– Jotkut asiat ovat hitaampia, mutta toisissa kiritään. Töissä on paljon monitaitureita, joten organisaatio on myös haavoittuvainen. Täällä yksi ihminen voi hoitaa yhtä montaa asiaa kuin isommassa kaupungissa kolme.

Kosken kunnalla on vajaat 170 työntekijää eli saman verran kuin Lohjalla esimiehiä.

Partanen on jo ehtinyt tutustua moniin Kosken kunnan palveluihin ja jatkaa alueen kiertämistä, jotta tietää, mistä puhutaan ja osaa muodostaa omat näkemyksensä. Kunnanjohtajan suunnitelmissa on hiljalleen tiukentaa johtoryhmätyöskentelyä ja uudistaa hallintosääntöä.

– Täällä ei ole mitään kiirettä suurille uudistuksille.

Partanen sanoo, että pienten kuntien tuleva rooli riippuu pitkälti valtiovallan toimista.

– Kunnille jaettavat valtionosuudet ovat suurin menoerä, josta voidaan vähentää, kun aletaan kuntouttaa valtion taloutta. En kuitenkaan usko radikaaleihin muutoksiin.

Partanen miettii sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen rahoitusta ja sanoo Kosken kunnan olevan häviäjä sen toteutuessa.

– Sen vaikutus veroprosenttiin on noin 0,3 prosenttiyksikön luokkaa. Nyt tuloveroprosentti 20 ja ylijäämää riittävästi. Tämäkin vuosi tulee olemaan parempi kuin talousarviossa on ennakoitu.

47-vuotias Henri Partanen otti ensiaskeleensa Sammatin kunnantalolla. Hänen isänsä toimi kunnansihteerinä vuodet 1966–2001.

– Kaksivuotiaana menin ensimmäisen kerran keskeyttämään kunnanhallituksen kokouksen, kun etsin isääni, Partanen naurahtaa.

Hän on asunut Salossa Kiikalan Kruusilassa vuodesta 2006. Työmatkaa Koskelle kertyy 45 kilometriä. Perheeseen kuuluvat vaimo ja koira.

Partanen harrastaa kalastusta, metsästystä ja musiikkia. Kesäloman hän vietti kuhaa pyytäen Savonselällä, jossa on hänen vaimonsa kotipaikka ja pariskunnan saarimökki.

Partanen soittaa rumpuja Pilssipumppu-nimisessä kokoonpanossa, joka esiintyy toisinaan salanimellä Polliisit soittaessaan The Policen musiikkia.

– Soitamme muutaman keikan vuodessa häistä erilaisiin rientoihin. Helsingin-treenikämpällä kasataan kolme settiä kokoon sen mukaan, millainen tilaisuus on edessä. Soitamme kaikkea humpasta heviin ja jazzista progeen.