Uusnatsikulkueessa kannettiin hakaristilippuja itsenäisyyspäivänä 2018 – Helsingin käräjäoikeus antaa tuomion

Helsingin käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jutussa, jossa hakaristilippuja kannettiin uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) kulkueessa Helsingissä itsenäisyyspäivänä 2018.

Yhteensä viittä miestä syytetään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Neljää miehistä syytetään myös haitanteosta virkamiehelle, sillä lippuja ei luovutettu poliisille suosiolla.

Syytteen mukaan kolme miehistä kantoi kansallissosialistisen natsi-Saksan ideologiaa julistavia hakaristilippuja Kohti Vapautta! -nimisen mielenosoituskulkueen kärjessä. Neljäs mies marssi mukana lippukulkueessa, ja yksi viisikosta toimi mielenilmauksen järjestäjänä ja oli mukana siinä.

Valtakunnansyyttäjä määräsi syytteet nostettavaksi

Syyttäjä katsoo, että hakaristilippujen kantaminen itsenäisyyspäivän mielenosoituksessa erityisesti aikana, jolloin Suomeen oli saapunut paljon eri maahanmuuttajaryhmien edustajia, oli paitsi juutalaisvastainen, myös vahvasti maahanmuuttovastainen ja uhkaava ideologinen viesti.

– Tekijöiden on täytynyt käsittää lipun kantamisen uhkaava ja solvaava luonne ja että se on omiaan aiheuttamaan edellä mainittuihin ihmisryhmiin kohdistuvaa suvaitsemattomuutta, halveksuntaa ja jopa vihaa, syyttäjä Krista Mannerhovi kirjoitti haastehakemuksessaan.

Syytteet määräsi nostettavaksi valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen. Hän kertoi taannoin STT:lle, että tämä on hänen muistaakseen ensimmäinen kerta, kun hakaristilipun kantamisesta ajetaan syytettä Suomessa.

Syytetyt ovat kiistäneet syytteet.

Korkein oikeus määräsi PVL:n lakkautettavaksi vuosi sitten. Oikeuden mukaan yhdistys oli toiminut olennaisesti vastoin lakia.

Syyttäjä vaatii ehdollista tai tuntuvia sakkoja

Samassa yhteydessä yhtä miehistä sekä yhtä naista syytetään toisesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Siinä miestä syytetään hänen huhtikuussa 2018 Merilahden koulun lähellä Helsingissä pitämästään puheesta ja naista siitä, että tämä kuvasi puheen nettiin.

Syyttäjän mukaan puhe oli sisällöltään uhkaava, panetteleva ja solvaava ja kohdistui maahanmuuttajaryhmiin, joita kohtaan pyrittiin lietsomaan halveksuntaa ja jopa vihaa. Syyttäjä vaatii puheen pitäjälle sekä sen kuvanneelle 3-6 kuukauden ehdollista vankeutta ja tuntuvia oheissakkoja.

Neljälle pelkästään itsenäisyyspäivän tapahtumista syytetylle syyttäjä vaatii 30-60 päivän ehdollisia vankeustuomioita tai tuntuvia sakkoja.

Maria Rosvall

STT

Kuvat: