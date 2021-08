Uutissuomalainen: Presidentti Niinistö huolissaan koronaelvytyksen varjolla otettavasta lisävelasta

Presidentti Sauli Niinistö on huolissaan siitä, että koronaelvytyksen varjolla otetaan paljon lisävelkaa nyt voimakkaan talouskasvun aikana, kertoo Uutissuomalainen.

Tilastokeskuksen mukaan Suomen bruttokansantuote laski viime vuonna 2,9 prosenttia, mikä Uutissuomalaisen haastatteleman Niinistön mukaan oli yllättävän vähän.

Tänä vuonna Suomen talous kasvaisi EU-komission heinäkuussa julkaiseman arvion mukaan 2,7 prosenttia ja ensi vuonna 2,9 prosenttia.

Tälle vuodelle nettolainanoton kokonaismääräksi arvioitiin toukokuun lisäbudjetissa 14,4 miljardia euroa. Valtiovarainministeriön torstaina julkaisema budjettiehdotus ensi vuodelle puolestaan on 6,7 miljardia alijäämäinen.

Niinistö kritisoi Uutissuomalaiselle sitä, että nyt on kerrottu Suomen palaavan velanotossa 2010-luvun alkuun.

– Silloin perusteltiin, että tuleva kasvu hoitaa tämän. Mikä tuleva kasvu? Siihen viittaaminen kuulostaa yhtä pahalta kuin fraasi ”tuleva hallitus hoitaa” tai viittaus tulevaan vuosikymmeneen, Niinistö sanoo.

STT

