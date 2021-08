Kun saapui seuraamaan Salon Vilppaan miesten korisliigajoukkueen harjoituksia, kiinnittyi huomio ensimmäisenä osallistujien runsaslukuisuuteen.

Pelaajia oli mukana 13. Vain yksi oli joukosta poissa, Riku Lainetta siellä ei näkynyt. Hänkin harjoitteli alkuviikolla, joten pelaajien pääluvun lisäksi terveystilannekin näyttää hyvältä.

Lähtökohtaisesti vähintään tusinan pelaajan harjoitusvahvuus sekä aamuisin että iltapäivisin mahdollistaa paljon asioita. Kuten intensiiviset treenit, jossa vauhtia voidaan pitää, kun pelaajia on hetkellisesti huilivuorossakin.

Vastoinkäymisiä mahtuu pitkään liigakauteen aina. Paljon pitää kuitenkin tapahtua, jotta Vilpas joutuisi lähtemään otteluun kuudella tai seitsemälläkään pelaajalla. Myös laadukkaat viisi vastaan viisi -harjoitukset on tämänhetkisellä tilanteella turvattu.

– Ja pitää muistaa, että onhan meillä nyt tuo Jussi Savolainenkin tarvittaessa mukana, hymähtää Vilppaan päävalmentaja Sami Toiviainen valmennustiimiin tulleesta uudesta jäsenestä.

Niin, ja Teemu Rannikko…

– Hän ei kuulemma harjoituksissa enää hyppää eikä juokse. Mutta hänen vastuunsa on iso aamutreenien vetämisessä.

Toiviainen on valmistautunut korisliigatasolla uuteen kauteen jo reilusti yli kymmenenä vuonna. Tämänkertaisen koko joukkueen treenejä on nyt takana muutama päivä, ja yleensäkin positiivisuutta huokuvasta valmentajasta aistii suuren luottavaisuuden tilanteeseen.

– Kaikista uusista ulkomaalaispelaajista on ehkä jopa harvinaisen positiivinen fiilis. Siis esimerkiksi siitä, miten he ovat sopeutuneet ryhmään, miten päässeet mukaan kaikkiin juttuihin, miten haluavat oppia lisää. Jokainen on osoittanut pelilliset kykynsä sellaisiksi kuin niiden toivottiin ja luotettiin olevan, Toiviainen mainitsee.

Koko joukkue on ollut kasassa maanantaista asti. Ensimmäinen yhteinen päivä muodostui varsin ikimuistoiseksi jo pelkästään siksi, että pukukopista varastettiin useamman pelaajan koripallokenkiä. Esimerkiksi Brian Fobbs sai mieleenpainuvan tervetulotoivotuksen, sillä hän oli kenkiään menettäneiden miesten joukossa.

Uusien pelaajien nopealta ja onnistuneelta vaikuttava sopeutuminen on tärkeää, sillä perusasioiden pitääkin mennä nopeasti jakeluun. Pelaahan Vilpas seurahistoriansa ensimmäisen Mestarien liigan karsintaottelun jo noin kahden ja puolen viikon kuluttua.

– Mitään ihmeitä ei tässä ajassa tietysti ehditä opetella. Hyökkäämisestä perusteet, ja katsotaan, kuinka paljon siihen ehditään saada sisällytettyä muuta. Lisäksi vähintään kaksi palloskriinipuolustusta pitää löytyä – valitsen niitä, mitkä ovat tuttuja viime vuodelta. Tietysti jotain vastustajia yllättäviäkin juttuja pitää yrittää saada mukaan, Toiviainen listaa.

Romanialaisvastustaja Cluj-Napoca on kasannut laadukkaan joukkueen.

– Vaikuttaa kovemmalta kuin viime kaudella. Saattaa olla, että meillä on kaikista karsintavaiheista paras vastustaja heti ensimmäisenä. Hyvin pitää pelata, jotta jatkoon mennään.

Vilppaalla on kansainvälisissä otteluissa käytössään halutessaan myös PeU-Basketiin hankittu Justin Young.

– Hän tulee perustekemisellään olemaan varmasti iso vahvistus PeU-Basketille. Atleettinen tyyppi, joka on pärjännyt hyvin näissä ensimmäisissä harjoituksissa, Toiviainen kuvailee.

Erityisesti Vilppaan takakentällä riittää kilpailua peliajasta viimeistään Roope Ahosen saapumisen myötä.

– Tilannehan on hieno. Esimerkiksi Roope, Perttu Blomgren ja Marcus LoVett ovat kaikki vähän erityyppisiä pelaajia. Perttu ja Marcus pitävät vauhtia ja Roope tasapainottaa peliä. Kyllä siinä vastustajien pitää aika tarkasti miettiä, miten ketäkin kannattaa puolustaa, Toiviainen huomauttaa.

SAMI TOIVIAISEN LUONNEHDINTOJA UUSISTA AMERIKKALAISPELAAJISTA

Brian Fobbs, laitahyökkääjä

En ainakaan minä menisi eteen, kun hän tulee tuolla kropalla pallon kanssa täydellä vauhdilla. Hän voisi olla Euroopan kenttien tulokkaana alkavan kauden yllättäjä korintekijänäkin. On ollut ensimmäisissä harjoituksissa monipuolisesti hyvä.

Bryan Griffin, iso laitahyökkääjä/sentteri

Aikamoinen kroppa, ihan erilainen verrattuna viime kauden sukunimikaimaansa. Sitä kautta myös sisäisen kilpailun haaste Jeremiah Woodille tulee olemaan erilainen. Veikkaan, että tulee olemaan levypallotilastossa aika korkealla.

Marcus LoVett, takamies

Koreja mies osaa taatusti tehdä, joten iso kysymys onkin, miten hän saa palloa liikkeelle. On ehdottomasti treeneissä saanut. Hänen ja Perttu Blomgrenin kautta meidän pitää pystyä juoksemaan kenttää tosi paljon.