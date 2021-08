Valtakunnansyyttäjä määräsi esitutkinnan joukkotuhoamisella fantasioivasta nettikirjoituksesta

Valtakunnansyyttäjä on määrännyt poliisin tekemään esitutkinnan nettikirjoituksesta, jossa pohdiskellaan miten muslimien joukkotuhoaminen Suomessa toteutettaisiin. Epäillyt rikosnimikkeet ovat tässä vaiheessa kiihottaminen kansanryhmää vastaan sekä päätoimittajarikkomus.

Helsingin poliisi päätti aiemmin, että asiasta ei aloiteta esitutkintaa. Poliisi katsoi, että asiassa ei ole syytä epäillä rikosta vaan kirjoitus mahtuu sananvapauden raameihin.

Kirjoitus on julkaistu vuonna 2016 äärioikeistolaiseksi luonnehditussa verkkojulkaisussa. Poliisille tehtiin tutkintapyyntö tammikuussa 2020. Helsingin poliisin päätös jättää esitutkinta tekemättä on päivätty maaliskuussa 2020.

– Artikkeli on kieleltään ja tyyliltään asiallinen (…) Artikkeli on luonteeltaan pohdiskeleva ja yleisluontoinen, eikä se sisällä sellaisia konkreettisia elementtejä, jotka voitaisiin panna täytäntöön, sanotaan Helsingin poliisin päätöksessä.

Kirjoitus sisältää näkemyksiä muun muassa siitä, miten etnisessä puhdistuksessa surmattujen ihmisten ruumiit tulisi hävittää. Poliisi katsoi kuitenkin, että kirjoitus ei täytä joukkotuhonnan valmistelun tai kansanryhmää vastaan kiihottamisen tunnusmerkkejä.

– Esimerkiksi ravintolakeskustelussa pidetyt päihtyneiden ihmisten puheet jonkin kansanryhmän hävittämisestä eivät sellaisinaan ole joukkotuhonnan valmistelua, muotoillaan poliisin päätöksessä.

Verkkojulkaisun päätoimittaja vaikuttaa myös painetun kirjallisuuden puolella. Hän on kustannustoimittajana kustantamossa, joka vuonna 2018 suljettiin pois Helsingin kirjamessuilta.

Kirjamessuille osallistumisen perumisen taustalla olivat kustannustoimittajan äärioikeistolaiset näkemykset. Suomen Messut maksoi kustannusyhtiölle 2 000 euron vahingonkorvauksen.

STT

