Äärijärjestö Isis kertoo olleensa Kabulin lentokentän raketti-iskun takana

Samalla kun tiistain takaraja Yhdysvaltojen vetäytymiselle Afganistanin pääkaupungin Kabulin lentoasemalta on lähestynyt, jatkui Yhdysvaltain armeijan lentokoneiden tasainen liikenne lentokentälle maanantaina, kertoi uutiskanava CNN.

CNN sanoi, että valtaosa maanantaina laskeutuneista lennoista saapui Persianlahdella sijainneista tukikohdista.

Pentagon vahvisti maanantaina, että asevoimien toiminta lentokentällä oli yhä käynnissä. Puolustusministeriön tiedottajan mukaan tilanne lentokentällä ennen operaation päättymistä on erittäin vaarallinen.

Tästä saatiin varhain maanantaina esimerkki, kun lentokenttää kohti ammuttiin raketteja. Äärijärjestö Isis vahvisti myöhemmin olleensa raketti-iskun takana.

Järjestön julkaiseman tiedotteen mukaan lentokenttää kohti ammuttiin kuusi rakettia. Afganistanin haltuunsa ottaneen Talebanin virkailija kertoi uutistoimisto AFP:n mukaan uskovansa, että raketteja oli ammuttu viisi, mutta lentokentän ohjuspuolustusjärjestelmä oli tuhonnut raketit.

Myös Yhdysvallat vahvisti ohjuspuolustusjärjestelmän olleen aktivoituna iskun aikaan. Rakettien laukaisua varten oli ilmeisesti käytetty autoa.

Maanantai-iltaan mennessä kenenkään ei ole kerrottu vahingoittuneen raketti-iskussa, eikä tiettävästi myöskään lentokenttä vaurioitunut.

Yhdysvaltojen sunnuntaisessa lennokki-iskussa kuoli siviilejä

CNN kertoi maanantaina, että Yhdysvaltojen sunnuntaina Kabulissa tekemässä lennokki-iskussa kuoli yhdeksän siviiliä, jotka kaikki kuuluivat samaan perheeseen. CNN pohjasi uutisensa perheen sukulaiselta saamiinsa tietoihin.

Sukulaisen mukaan kuolleista kuusi oli lapsia, joista nuorin oli kaksivuotias tyttö.

Yhdysvaltojen miehittämättömän lennokki-iskun kohteena oli äärijärjestö Isisin Afganistanin-haaran Isis-K:n epäilty itsemurhapommittaja.

Äärijärjestö kertoi aiemmin olleensa viimeviikkoisen Kabulin lentokenttäiskun takana. Iskussa kuoli ainakin 180 ihmistä, joista 13 oli Yhdysvaltain sotilaita.

Yhdysvaltain asevoimatkin kertoo siviiliuhreista

CNN kertoi myös Yhdysvaltain asevoimien tiedottaneen, että iskun seurauksena raportoitiin siviiliuhreja. Asevoimat sanoo, että kohdeautossa oli räjähteitä, jotka aiheuttivat räjähdyksen. Uhreilla voidaan viitata niin kuolleisiin kuin haavoittuneisiin.

Aiemmin asevoimat kertoi, että iskussa ei ollut viitteitä siviiliuhreista.

Yhdysvaltalaisen Fox News -kanavan kansalliseen turvallisuuteen keskittyvä kirjeenvaihtaja Jennifer Griffin kertoo Twitterissä viranomaisten vahvistaneen, että iskun kohteena olleessa autossa oli kaksi epäiltyä itsemurhaiskua suunnitellutta ihmistä. Aiemmin on kerrottu yhdestä epäillystä.

Iskun hetkellä auto oli pysäköitynä noin kolmen kilometrin päässä Kabulin lentokentältä. Lennokki lensi alueelle Arabiemiraateista Lähi-idästä.

Yhdysvaltalaislehti New York Timesin sivuilla julkaistulla videolla näkyy, että autosta olisi vain raamit jäljellä. Auto oli pysäköity aivan talojen viereen. Videon kuvatekstissä kerrotaan, että videokuva on mahdolliselta Yhdysvaltain iskupaikalta.

Taleban tuomitsi Yhdysvaltojen Kabuliin tekemän lennokki-iskun, uutisoivat muun muassa yhdysvaltalaiskanava CNN ja brittilehti Guardian. Talebanin mukaan isku loukkasi Afganistanin itsemääräämisoikeutta.

EU:n Borrell ehdottaa Afganistanin naapurimaiden tukemista

Euroopan Unionin tulisi tukea Afganistanin naapurivaltioita taloudellisesti, jotta ne voivat huolehtia Talebania pakenevista ihmisistä, sanoo EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell.

Talebanin noustua Afganistanissa valtaan jopa miljoonat ihmiset saattavat hakea turvaa naapurimaista ja myös Euroopasta. Borrellin mukaan EU:n tulisi tehdä yhteistyötä Afganistanin naapurimaiden kanssa, jotta tilanteesta selvitään.

Vuonna 2016 Turkki teki EU:n kanssa sopimuksen pakolaisten pysäyttämisestä ennen heidän pääsyään Eurooppaan. Turkki sai tästä vastineeksi muun muassa taloudellista apua. Maassa on parhaillaan noin 3,7 miljoonaa naapurimaa Syyriasta paennutta ihmistä.

Venäjä vaatii Yhdysvaltoja vapauttamaan Afganistanin keskuspankit varat

Venäjä vaatii Yhdysvaltoja vapauttamaan Afganistanin keskuspankin varat, jotka Yhdysvallat pidätti sen jälkeen kun Taleban nousi valtaan.

Venäjän mukaan Afganistanissa ryhdytään ilman rahavaroja ”kuljettamaan laittomia opiaatteja” ja ”myymään aseita mustassa pörssissä”.

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) mukaan Afganistanin keskuspankilla oli noin 9,4 miljardia dollaria huhtikuun lopulla, ja valtaosa näistä varoista ulkomaisilla tileillä. Yhdysvallat on sanonut, että Taleban ei pääse käsiksi Yhdysvalloissa säilytettäviin varoihin.

