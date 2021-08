Vierasveneilijöitä riittänyt Salon seudun satamissa ennätysruuhkiksi asti

Salon seudun vierasvenesatamissa on rikottu vierailijaennätyksiä kuluvan kesän aikana. Matildan Marinan yrittäjä Maria Rantanen arvioi, että jo viime kesä nosti vierasveneilijämäärää aiemmista vuosista, mutta tämä kesä rikkoi nekin lukemat. Erityisesti helteinen heinäkuu oli kävijämääriltään mitattuna ennennäkemätön.

– Jos jo viime vuonna vierasvenesataman käyttö oli vilkasta, oli se tänä kesänä vielä vilkkaampaa. Erityisesti heinäkuussa oli todella täyttä. Varmasti pitkään jatkuneet helteet tekivät myös oman osansa, Rantanen miettii.

Matildan Marinassa vierasvenepaikkoja on 40 ja kausipaikkoja noin 200. Runsaat 20 kilometriä etelämpänä, Särkisalon eteläkärjen Förbyssä vierasvenepaikkoja on kolmannes Matildan määrästä, mutta kausipaikkoja sen sijaan yli 200.

Vaikka Förby ei ole menneinä vuosina profiloitunut vahvana vierasvenesatamana, oli päättymäisillään oleva kesä sielläkin aiempia vilkkaampi myös päivävierailijoissa mitattuna.

– Satamassa yöpyjiä voisi olla enemmänkin, mutta toisaalta kausipaikat ovat olleet hyvinkin täynnä. Kaikkiaan on ollut aiempaa vilkkaampi kesä, vaikka toki olemme vuosittain lisänneet myös palveluita satama-alueella. Kahvilan lisäksi vierasveneille on tarjolla wc-tilat ja suihkut sekä septitankin tyhjennys, yrittäjä Nina Nummentalo kertoo.

Förbyssä vahvana vetovoimatekijänä nimenomaan kausipaikkalaisten näkökulmasta nähdään sijainti. Satama sijaitsee vilkkaan väylän varrella ja sieltä on lyhyt matka avoverelle moneen muuhun satamaan verrattuna.

– Sijainti on varmasti yksi meidän valteistamme. Uskon, että kun sana kiirii, nousee suosiomme myös vierasveneilijöiden keskuudessa, Nummentalo miettii.

Kun satamakierrosta jatkaa Förbystä lounaaseen, pääsee pian täksi vuodeksi uudistuneeseen Taalintehtaan venesatamaan. Noin 60 vierasvene- ja noin sadan kausipaikan satamaan avattiin tänä kesänä sekä kauppa että ravintola, jotka ovat houkutelleet vierailijoita jopa odotettua enemmän.

– Kun ottaa huomioon, että saimme rakennusluvat rakennuksille vasta maalis-huhtikuun taitteessa ja DB Marina Bistro & Butikin avattua heinäkuussa, kun sesonki oli jo käynnissä, on mennyt kesä ollut jopa odotuksia parempi, sanoo Taalintehtaan DB Marinan talouspäällikkö Seidi Lindroos .

Ja kun kerran palvelut monipuolistettiin täksi kesäksi, on niitä tarkoitus tarjota veneilijöille pitkälle syksyyn asti.

– Satama pysyy auki niin pitkään, kunnes väylä jäätyy. Eli meille voi tulla veneellä vierailulle varmasti vielä loka-marraskuussa. Ravintola pysyy auki ainakin September Open -viikonloppuun, eli syyskuun toiseen viikonloppuun asti, Lindroos kertoo.

Kemiönsaaren eteläkärjessä sijaitsevissa Kasnäsin ja Örön vierasvenesatamissa on myös ollut ruuhkaa. Örössä yrittäjä Janne Tirkkonen laskee, että parhaimpana heinäkuun päivänä 80-paikkaisessa vierasvenesatamassa oli peräti 97 vierasvenettä.

– Siinä oli satama jo aika piukassa, mutta hyvällä yhteishengellä ja veneilijöiden joustavuudella paikat saatiin järjestettyä. Kaikkinensa kesä oli kyllä vielä vilkkaampi kuin edellinen, osin varmasti myös helteisen heinäkuun ansiosta.

Tirkkonen nostaa yhdeksi suosion syyksi veneilyharrastuksen yleistymisen. Satamissa onkin näkynyt tänä kesänä poikkeuksellisen paljon ensimmäisen kesän kippareita.

– Apua ja neuvoja on annettu aika paljon, mutta mitään vaaratilanteita tai kommelluksia ei ole juurikaan ollut. Kaiken kaikkiaan täytyy kehua aloittelevia veneilijöitä siitä, että jos heillä on jokin haaste tai ongelma, he kysyvät apua ja neuvoja satamahenkilökunnalta, Tirkkonen kiittelee.

Kasnäsissä on tehty sama havainto kuin Örön linnakesaaressa.

– Voi sanoa, että ensimmäisen kesän veneilijöitä on ollut liikkeellä tavallista enemmän. Mutta mitään isompia haavereita ei ole päässyt sattumaan sen takia, että veneilykokemus olisi vähäistä. Kaikki on sujunut oikein hyvin, vaikka satama olikin todella ruuhkainen heinäkuun ajan, Kasnäsin satamakapteeni Christoffer Slotte kertoo.

Taalintehtaalle esitetään tapahtuma-areenaa

Dragsfjärdin entisen kunnantalon paikalle, aivan Taalintehtaan vierasvenesataman kupeeseen esitetään rakennettavaksi tapahtuma-areenaa. Dalsbruks Arena -nimellä perjantaina esitelty projekti on venevuokraamo Midnight Sun Sailing/Sail-A-Round Oy:n toimitusjohtaja Hannu Pahdan ideoima, joka toteutuessaan mahdollistaisi monipuolisen tapahtumatarjonnan Taalintehtaan rannassa.

Uudisrakennus olisi kaksikerroksinen, jonka alempi kerros olisi parkkihalli maanpinnan alapuolella. Siellä sijaitsisivat muun muassa sähköautojen latauspisteet ja tarvittavat sosiaalitilat. Maan päälle sijoittuva toinen kerros olisi katettu avoin tila, jossa voitaisiin järjestää muun muassa erilaisia tapahtumia. Hankkeen rahoitus hoituisi esityksessä yhdessä yksityisen rahoittajan, KTI Ab Oy:n, valtion, Kemiönsaaren kunnan ja EU:n tukemana.

Tiedotteessa kerrotaan, että tapahtuma-areenasta hyötyisivät ainakin sellaiset jokavuotiset massatapahtumat, kuten Baltic Jazz, Norpas, September Open ja Kemiönsaaren musiikkijuhlat.

”Veneilykesä on ollut upea”

SSS | Erika Mäkelä

Jukka Kohonen kävi Mathildedalin Marinan laiturilla perjantaina tarkistamassa, ettei hänen veneeseensä Blondieen ole päässyt sisälle vettä. Storebron Storö 31 Baltic on Kohosen mukaan vuosimallia 1982.

– En ole pariin viikkoon käynyt veneelläni, mutta sisään ei ole onneksi tullut vettä, Kohonen kertoo.

Kohonen on vaimonsa ja koiransa kanssa viettänyt runsaasti aikaa vesillä: pariskunta on käynyt Kotkan saaristossa, Saaristomerellä ja Suomenlahdella. Merellä on kuulemma saanut olla rauhassa, mutta satamat olleet ovat täysiä.

– Ehkä polttoaineen hinnan kallistuminen on vaikuttanut asiaan. Ahvenanmaalta puuttuivat täysin ruotsalaiset turistit, mutta Hanko oli aivan täynnä. Veneilykesä on ollut upea ainakin säiden puolesta, Kohonen pohtii.

Kohosella on Mathildedalissa kesäkausipaikka ja varsinainen kotisatama löytyy Helsingistä.

Kalastusreissulla olleet Lasse Jokinen ja Seppo Rämä pysähtyivät Mathildedaliin tankkaamaan. Heidänkin mukaansa satamat ovat olleet kesällä varsin täysiä.

– Viimeisen kolmen viikon aikana on ollut liikkeellä paljon porukkaa, Jokinen kertoo.

Jokinen ja Rämä käyvät enimmäkseen kalastamassa, mutta ovat kesän aikana käyneet myös huviretkillä Taalintehtaalla ja Hiittisissä. Kaverukset hakevat pääasiassa kuhaa ja ahventa.

– Tänäänkin on tullut jo 15 kalaa, mutta päästimme kaikki takaisin kasvamaan, Jokinen paljastaa.

Ihmiset ovat Jokisen mukaan käyttäytyneet hyvin vesillä, eivätkä kokemattomat veneilijät ole hänen huomatakseen aiheuttaneet ongelmia. Samoilla linjoilla oli myös kesäkausipaikalla veneessään oleskellut Antti Rinta .

– Uudet veneilijät viihtynevät paremmin Helsingin seudulla kuin täällä. Mathildedal on melko syvällä sisäsaaristossa, Rinta arvelee.

Rinta on veneillyt kesällä vaimonsa ja laivakoiransa Urhon kanssa. Pahimmilla helteillä Urho oli koirahotellissa, sillä venettä on vaikea viilentää.

– Meinasimme tänään lähteä vesille mutta sää on niin tuulinen, että taidamme jäädä tähän, Rinta kertoo rapsutellen Urhoa.

Veneilyä Antti Rinta on harrastanut jo lapsesta lähtien. Keväällä hankitun Aquador 32 -mallisen purtensa hän on nimennyt Windikseksi.

– Veneideni nimi on ollut Windis jo 40 vuotta, mutta en suoraan sanottuna muista enää miksi, Rinta naurahtaa.