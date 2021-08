Vihreät ja vasemmistoliitto vastustavat Veikkauksen tulojen hupenemisesta johtuvia tiedeleikkauksia – puolueet olivat itse mukana sopimassa, ettei Veikkauksen tulojen pienenemistä täysimääräisesti kompensoida

Vihreiden ja vasemmistoliiton puheenjohtajat vastustavat Veikkauksen tulojen pienenemisestä johtuvia tieteeseen kohdistuvia leikkauksia, vaikka puolueet olivat mukana hallituksessa sopimassa, ettei valtio korvaa kokonaan Veikkauksen tuotoista saatavien varojen vähenemistä edunsaajille.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo sanoo blogikirjoituksessa, että hänen tavoitteenaan on, että hallituksen budjettiriihessä Suomen Akatemian myöntövaltuudet saadaan palautettua kuluvan vuoden tasolle.

Tämä tarkoittaa niihin noin 40 miljoonan euron lisäystä. Ohisalo sanoo Twitterissä, että nyt esitetystä 40 miljoonan euron leikkauksesta ei ole tehty kehysriihessä hallituksen päätöstä eikä vihreät ole tällaiseen sitoutunut.

– Tässä nyt tuntuu osa tahallaan sekoittavan pakkaa julkisessa keskustelussa, hän kirjoittaa.

Myös vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson on aiemmin vaatinut, että tieteen rahoitus turvataan ensi vuoden budjetissa.

Valtiovarainministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön budjettiehdotuksista käy ilmi, että uuden tutkimuksen rahoitus on pienenemässä ensi vuonna 51 miljoonalla eurolla kuluvaan vuoteen verrattuna.

– Pienennyksestä 40 miljoonaa euroa johtuu Veikkaus-varojen tippumisesta, joka vaikuttaa vuoden 2022 jälkeen käynnistyviin tutkimuksiin, kertoi tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) aiemmin STT:lle.

Kyse on Suomen Akatemian kautta kanavoitavasta rahoitusvaltuudesta. Suomen Akatemia on merkittävä rahoittaja suomalaiselle tieteelle, ja tutkimusrahoituksesta suurin osa suuntautuu yliopistoille.

