Viikon sisällä neljä nuorten tekemää ryöstöä Varsinais-Suomessa – yksi Paimiossa ja kolme Turussa

Kuluneen viikon sisällä Lounais-Suomen poliisin selvityksessä on ollut neljä nuorten tekemää ryöstöä Varsinais-Suomessa. Elokuun puolivälin jälkeen tehdyistä ryöstöistä yksi on tapahtunut Paimiossa ja kolme Turussa. Ryöstötilanteissa on käytetty väkivaltaa, mistä osalle uhreista on aiheutunut vammoja.

Poliisin tiedotteessa kerrotaan, että kahdessa ryöstössä asialla ovat olleet samat tekijät. Muissa tapauksissa kyse on ollut eri joukoista. Kyseiset porukat ovat koostuneet pääosin 14–16-vuotiaista pojista.

Poliisi pääsi tekijöiden jäljille aktiivisen kenttä- ja tutkintatoiminnan ansiosta. Suurin osa epäillyistä on ollut pidätettynä tutkinnan aikana. Anastettua omaisuutta on saatu poliisin haltuun.

– Rikosten esitutkinta suoritetaan nopeasti, ja siirretään viipymättä syyteharkintaan rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisen vastuun kohdentumiseksi. Vahingonkorvausvastuu koskee myös alle 15-vuotiaita rikollisesta teosta epäiltyjä henkilöitä, sanoo rikosylikonstaapeli Niko Virtanen Lounais-Suomen poliisilaitokselta tiedotteessa.

Kahteen tutkittuun tapaukseen liittyy nettikaupantekoa, jota poliisi on aiemminkin selvittänyt Turun seudulla. Väkivalta liittyy myytävänä olevien tavaroiden kasvokkain tehtävään kaupantekotilanteeseen.