Viimeisiin koronavapaisiin kolkkiin luettu Palau kirjasi ensimmäiset tartunnat

Palaun saarivaltio Oseaniassa on kirjannut ensimmäiset koronavirustartunnat. Tartunta todettiin kahdella Guamilta tulleella matkustajalla. Heidät ja heidän tiedetyt kontaktinsa on pantu karanteeniin.

Tartunnan saaneet olivat ennen matkaa saaneet negatiivisen testituloksen, mutta viisi päivää Palaulle saapumisen jälkeen otettu testi kertoi tartunnasta.

Ennen tätä Palau oli Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan yksi niistä 14 maasta, joissa ei ole virallisesti rekisteröity koronatartuntoja. Useat näistä maista ovat pieniä saarivaltioita. Listalla ovat myös Pohjois-Korea ja Turkmenistan, joiden koronattomuus herättää vahvoja epäilyjä asiantuntijoiden keskuudessa.

Palau suitsi koronaa sulkemalla pandemian alkuvaiheissa rajansa huolimatta siitä, että sulku tuli kalliiksi tärkeälle matkailuelinkeinolle.

Maan 18 000 asukkaasta yli 80 prosenttia on täysin rokotettuja.

STT