Viro äänestää uudesta presidentistä, tarjolla on varmuudella vasta yksi nimi – kansallismuseon johtaja Alar Karis tarvitsee ääniä oppositiolta tullakseen valituksi Kersti Kaljulaidin seuraajaksi

Viron parlamentti riigikogu äänestää maanantaina uuden presidentin valinnasta. Toistaiseksi tarjolla on vain yksi varma nimi, kansallismuseon johtaja Alar Karis. Hän on saanut tuekseen reformipuolueen ja keskustapuolueen, mutta näiden yhteensä 59 ääntä eivät riitä vielä varmistamaan hänen valintaansa.

Oppositiopuolueista Isänmaa ja sosiaalidemokraatit ovat antaneet edustajilleen vapaat kädet äänestyksessä. Niiltä tarvitaan ainakin yhdeksän ääntä, jotta Karisin valinta saisi vaaditun kahden kolmanneksen enemmistön, eli 68 ääntä. Vaalimatematiikkaa mutkistaa se, että Isänmaan puheenjohtaja Helir-Valdor Seeder ei pääse äänestämään, koska on joutunut koronatartunnan takia sairaalaan, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR.

Jos maanantain äänestys ei tuota tulosta, järjestetään tiistaina uusi äänestyskierros.

Karis, 63, sanoi televisiohaastattelussa perjantaina aikovansa osoittaa, ettei hän ole mikään hätävaraehdokas. Hän luonnehti aatemaailmaansa konservatiiviseksi ja sanoi, että kieli ja kulttuuri ovat hänelle tärkeitä asioita. Hän sanoi haluavansa asettaa tavoitteeksi, että Virosta tulisi maailman parhaiten koulutettu maa.

Kansa ei valitse

Virolaiset äänestäjät eivät pääse vaikuttamaan valintaan suoralla kansanvaalilla. Mielipidemittausten mukaan nykyinen presidentti Kersti Kaljulaid olisi suosituin ehdokas. Hänen jatkoaan kannatti Eesti Päevälehtin kyselyn mukaan 35 prosenttia vastanneista. Kaljulaidin uudelleenvalintaa vaativa adressi oli sunnuntaina kerännyt yli 15 000 allekirjoitusta.

Kaljulaid ei kuitenkaan pääse suoraan ehdolle, sillä ehdokkuus vaatii 21 kansanedustajan tuen. Kaljulaidia tukevilla sosiaalidemokraateilla on vain yksitoista edustajaa.

Kansallismielinen ja oikeistopopulistinen Ekre ei aio tukea Karisia, vaan ajaa presidentiksi entistä puhemiestä, Henn Polluaasia. Ekren 19 paikkaa riigikogussa eivät riitä nostamaan tätä suoraan ehdokkaaksi. Ekren kansanedustajat saattavat siten äänestää maanantaina tyhjää, kertoo ERR.

Virossa on keskusteltu presidentin vaalitavan muuttamisesta kansanvaaliksi. Keskustelu oli vilkasta viisi vuotta sitten, kun Kaljulaidin valinta Toomas Hendrik Ilveksen seuraajaksi varmistui vasta useita viikkoja kestäneen äänestyssarjan jälkeen. Sopua järjestelmän muuttamisesta ei ole kuitenkaan syntynyt.

Jos valintaa ei saada tehtyä riigikogussa, otetaan valintaa tekemään myös kuntien nimittämiä valitsijamiehiä ja uusi äänestys järjestetään kuukautta myöhemmin.

Nina Törnudd

STT

