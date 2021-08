Viron parlamentin ensimmäinen äänestys presidentistä keskeytyi vastalauseen vuoksi

Viron parlamentissa, riikikogussa, ääntenlasku presidentinvaalien toisella kierroksella on viivästynyt. Syynä on kansallismielisen Ekre-puolueen kansanedustajan äänestysmenettelystä jättämä vastalause.

Ääntenlasku on määrä aloittaa noin kello 14 suomen aikaa.

Toistaiseksi ainoa presidenttiehdokas Alar Karis sai eilisessä ensimmäisessä äänestyksessä 63 ääntä. Se jäi viiden äänen päähän tarvittavasta 68 äänen enemmistöstä 101-paikkaisessa riigikogussa.

Jos tarvittavaa kahden kolmasosan enemmistöä ei tässä tai tälle päivälle mahdollisesti suunnitellussa toisessa äänestyksessä löydy, siirtyy presidentin valinta myöhemmin kokoontuvalle valitsijakokoukselle. Se koostuu kansanedustajien lisäksi Viron kuntien nimeämistä valitsijoista.

Viron hallituksen reformipuolueen ja keskustapuolueen tukema Karis on Viron kansallismuseon nykyinen johtaja. Hän on toiminut aiemmin muun muassa Tarton yliopiston rehtorina ja Viron valtiontalouden tarkastusviraston (riigikontroll) johtajana.

Nykyisen presidentin Kersti Kaljulaidin toimikausi päättyy 10. lokakuuta. Hän voisi pyrkiä jatkokaudelle, mutta ainakaan toistaiseksi Kaljulaidilla ei ole vaadittavaa 21 kansanedustajan tukea ehdokkuudelle.

Oppositiopuolueista sosiaalidemokraatit ja Isänmaa antoivat maanantain äänestyksessä kansanedustajilleen vapaat kädet. Erityisesti demareiden kanta voi muodostua tänään ratkaisevaksi, ja puolueen edustajat tapasivat vielä aamupäivällä Karisin uudestaan.

Karisin valinnan kannalta lupaavalta vaikutti se, että sosiaalidemokraattien entinen puheenjohtaja ja kansanedustaja Jevgeni Ossinovski kehotti puoluetta tukemaan Karisia tiistain äänestyksissä. Näin siksi, ettei puolueelle mieluisemmalla Kersti Kaljulaidilla ole maanantain äänestyksen perusteella mahdollisuuksia tulla valituksi.

– Tässä tilanteessa pyydän ryhmääni tukemaan Karisia. Toivon, että presidentti valitaan tänään, Ossinovski sanoi Viron television haastattelussa.

Lähteinä ERR ja BNS.

STT

