Viron kansallismuseon johtajasta Alar Karisista tulee maan kuudes presidentti

Viron parlamentti valitsi tiistaina Alar Karisin, 63, maan kuudenneksi presidentiksi. Hän sai 72 ääntä 101-paikkaisessa parlamentissa, riigikogussa. Karis oli ainoa tarjolla ollut ehdokas.

Äänestykseen otti osaa 80 kansanedustajaa. Kahdeksan heistä äänesti tyhjää.

Karisin valinnasta äänestettiin ensimmäisen kerran jo maanantaina. Tuolloin hän sai 63 ääntä, mikä jäi viiden äänen päähän tarvittavasta 68 äänen enemmistöstä.

Tiistaina tuloksen selvittyä Karis kiitti kaikkia kansanedustajia riippumatta siitä, olivatko nämä äänestäneet häntä.

– Tulen presidenttinä olemaan hyvä kumppani niin riigikogulle kuin kaikille sen poliittisille ryhmittymille, Karis lupasi.

Nykyisen presidentin Kersti Kaljulaidin toimikausi päättyy 10. lokakuuta. Hän olisi voinut pyrkiä jatkokaudelle, mutta riittävää tukea ei löytynyt.

Kaljulaidin jatkokaudelle olisi ollut tukea pääministeri Kaja Kallaksen reformipuolueessa. Se kuitenkin päätti asettua laajempaa tukea nauttivan Karisin taakse. Tähän pettyivät puolestaan opposition sosiaalidemokraatit, jotka olisivat halunneet tukea Kaljulaidia.

Museon johdosta presidentiksi

Ääntenlasku tiistain toisella kierroksella viivästyi noin puolella tunnilla, koska kansallismielisen Ekre-puolueen kansanedustaja jätti äänestysmenettelystä vastalauseen.

Ekren Kalle Grünthalin mukaan terveytensä vuoksi autossa parlamentin ulkopuolella äänestänyt keskustan Marika Tuus-Laul oli liian lähellä vaalivirkailijaa, joka Grünthalin mukaan saattoi näin vaikuttaa Tuus-Laulin äänestykseen.

Parlamentti hylkäsi vastalauseen.

Jos tarvittavaa kahden kolmasosan enemmistöä ei tiistaina olisi löytynyt, olisi presidentin valinta siirtynyt myöhemmin kokoontuvalle valitsijakokoukselle. Se koostuu kansanedustajien lisäksi Viron kuntien nimeämistä valitsijoista.

Viron hallituksen reformipuolueen ja keskustapuolueen tukema Karis on Viron kansallismuseon nykyinen johtaja. Hän on toiminut aiemmin muun muassa Tarton yliopiston rehtorina ja Viron valtiontalouden tarkastusviraston (riigikontroll) johtajana.

Viron perustuslain mukaan presidenttiehdokkaan pitää olla vähintään 40-vuotias syntyperäinen Viron kansalainen. Presidentin tehtävä on enimmäkseen edustuksellinen. Hän edustaa Viroa ulkomailla, mutta vahvistaa myös parlamentin hyväksymät lait kotimaassa.

Suomen presidentti Sauli Niinistö onnitteli Karisia tuoreeltaan Twitterissä.

– Alar Karis, onnittelut naapurilta yhteistyön hengessä, Niinistö kirjoitti viroksi.

Lähteinä ERR ja BNS.

STT

