Viron parlamentti äänestää jälleen presidentistä

Virossa parlamentti, riigikogu, äänestää jälleen tänään maalle uutta presidenttiä. Toistaiseksi ainoa presidenttiehdokas Alar Karis sai eilisessä ensimmäisessä äänestyksessä 63 ääntä. Se jäi viiden äänen päähän tarvittavasta 68 äänen enemmistöstä 101-paikkaisessa riigikogussa.

Tänään riigikogun ohjelmassa on kaksi äänestystä. Jos tarvittavaa kahden kolmasosan enemmistöä ei löydy, siirtyy presidentin valinta myöhemmin kokoontuvalle valitsijakokoukselle. Se koostuu kansanedustajien lisäksi Viron kuntien nimeämistä valitsijoista.

Viron hallituksen reformipuolueen ja keskustapuolueen tukema Karis on Viron kansallismuseon nykyinen johtaja. Hän on toiminut aiemmin muun muassa Tarton yliopiston rehtorina ja Viron valtiontalouden tarkastusviraston (riigikontroll) johtajana.

Nykyisen presidentin Kersti Kaljulaidin toimikausi päättyy 10. lokakuuta. Hän voi pyrkiä jatkokaudelle, mutta ainakaan toistaiseksi Kaljulaidilla ei ole vaadittavaa 21 kansanedustajan tukea ehdokkuudelle.

——

Lähteinä ERR ja BNS

STT

Kuvat: