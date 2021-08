Saksalaislehti: Volkswagen lopettaa manuaalivaihteisten autojen myynnin lähivuosina

Autojätti Volkswagen siirtää manuaalivaihteet historiaan lähivuosina, kertoo saksalainen Auto, Motor und Sport -aikakauslehti. Syynä on perinteisten manuaalivaihteistojen suosion lasku, sähköautojen osuuden kasvu ja tavoite säästää kehityskustannuksissa.

Ensimmäinen henkilöautomalli, jonka Volkswagen aikoo tarjota vain automaattivaihteistoilla, on katumaasturi Tiguan, josta julkistetaan uusi sukupolvi vuonna 2023.

Seuraavana vuonna sama muutos tulee koskemaan ison keskiluokan Passatia, ja vuoteen 2030 mennessä manuaalivaihteistot katoavat kokonaan.

Markkina-analyysiyhtiö Jaton mukaan Saksassa on tätä nykyä myynnissä reilut 5 800 eri automallia, joista enää 1 870:ssä on manuaalivaihteisto. Volkswagenin 353 mallista 214 on varustettu automaattivaihteistoilla.

Volkswagen on jo aiemmin ilmoittanut, että se lakkaa myymästä polttomoottoriautoja Euroopassa viimeistään vuonna 2035. Sähköautoissa vaihteistoja ei ole, vaan ne toimivat yhdellä vaihteella.

Manuaalivaihteisten autojen markkinaosuus on laskenut Suomessakin selvästi viime vuosina.

https://www.auto-motor-und-sport.de/verkehr/schaltgetriebe-aus-bei-vw-ab-2023-nur-noch-automatik/

STT

Kuvat: