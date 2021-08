WHO pelkää, että Euroopassa koetaan vielä satojatuhansia uusia koronavirukseen liittyviä kuolemia ennen joulukuuta

Maailman terveysjärjestö WHO pelkää, että Euroopassa saatetaan kokea vielä noin 236 000 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa ennen joulukuuta.

WHO:ta huolestuttavat erityisesti paikallaan polkevat rokotuslukemat ja vähävaraisempien maiden heikko rokotuskattavuus. Noin puolet eurooppalaisista on saanut täyden koronarokotussarjan, mutta rokotuksiin hakeutuminen on hidastunut.

– Viimeisten kuuden viikon aikana rokotuksiin hakeutuminen on hidastunut 14 prosentilla. Joissakin maissa siihen on vaikuttanut rokotteiden saatavuus ja toisissa rokotuksiin suhtautuminen, WHO:n Euroopan johtaja Hans Kluge sanoi toimittajille.

Vähävaraisissa ja keskituloisissa Euroopan maissa vain noin kuusi prosenttia ihmisistä on saanut täyden rokotussarjan, ja jotkin maat ovat onnistuneet rokottamaan vain noin yhden kymmenestä terveysalan työntekijästä.

– Rokotustahdin hidastuminen on Euroopassa vakava huolenaihe, sanoi Kluge.

Hän pyysi Euroopan maita vauhdittamaan rokotetuotantoa, jakamaan rokotteita ja helpottamaan rokotteiden saatavuutta.

WHO:n mukaan viime viikolla kuolemantapausten määrät kasvoivat 11 prosentilla. Tähän mennessä Euroopassa on raportoitu noin 1,3 miljoonaa koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta.

STT

Kuvat: