Wilma Murrolle upea viides sija naisten seiväshypyn olympiafinaalissa

Seiväshyppääjä Wilma Murto päätyi jaetulle viidennelle sijalle Tokion olympialaisten loppukilpailussa. Kotimaassa Salon Vilpasta edustavan 23-vuotiaan urheilijan tulos oli 450, jonka hän ylitti loppusijoituksen kannalta erittäin merkityksellisesti ensimmäisellä hypyllä.

Sijoitus on suomalaiselle naisyleisurheilijalle paras olympialaisissa sitten Heli Rantasen keihäsvoiton vuonna 1996.

– Kyllä viides sija yllätti, on se paljon enemmän kuin odotti, Murto totesi Ylen haastattelussa.

Saavutus on naisen arvokisojen joukossa ylivoimaisesti paras. Ennätyshyppy on edelleen Rio de Janeiron olympiavuodelta 2016, mutta suoritusvarmuus on ollut tämän kesän aikana uran vakuuttavinta.

– Olen kilpailijana ja urheilijana mennyt paljon eteenpäin sieltä Rion vuodesta, Murto tiivisti.

Tokion kilpailun ensimmäinen hyppykierros oli Murron näkökulmasta loistava muutenkin kuin siksi, että hän ylitti aloituskorkeuden 450 ensimmäisellä hypyllään. Ylitys tapahtui reilulla marginaalilla.

Viidestätoista kilpailijasta vain viisi pystyi selvittämään neljä ja puoli metriä ensimmäisellä yrityksellä. Eli peräti kymmenen urheilijan kohdalle vedettiin rasti ruutuun avaushypyn osalta.

Toisella hypyllä 450:stä meni yli viisi muuta hyppääjää. Kisan voittaja- tai vähintään mitalisuosikeista Katie Nageotte ja Katerini Stefanidi sen sijaan pudottivat jo toistamiseen.

Stefanidi meni kuitenkin ilmavasti yli kolmannella ja ratkaisseella hypyllä, ja samoin tapahtui Nageottella. Pälkähästä selviytyi myös Ruotsin Angelica Bengtsson. Sen sijaan Anicka Newellin ja Morgann Leleux Romeron kilpailu päättyi avauskorkeuteen eli ilman tulosta. Näin Wilma Murron sijoitukseksi vahvistui tässä vaiheessa vähintään 13:s.

– Se oli tosi monelle tosi kova aloituskorkeus. Järjestäjille ehdotettiin, että olisi aloitettu alempaa, mutta se ei mennyt läpi, Murto kertoi.

Rima nostettiin seuraavaksi 470:een, joka oli monelle jo tähänastisen kauden maksimitulos. Murron ulkorataennätys oli ennen torstaita 462, sisäradalla hypätty Suomen ennätys 471.

Ensimmäinen yritys ei ollut suinkaan huono, mutta rima tuli alas. Tilanne oli kuitenkin täsmälleen sama kaikilla muilla kuin Anzhelika Sidorovalla, joka jatkoi puhdasta peliään. Kaikki muut pudottivat ensimmäisellä yrityksellään 470:stä, eli Murto oli edelleen kilpailussa jaetulla toisella sijalla.

Toisella yrityksellä Murron onnistuminen oli ensimmäistä kauempana. Selkeät ennakkosuosikit alkoivat tässä vaiheessa erottua. Holly Bradshaw ja Katie Nageotte pitivät onnistumisillaan huolen siitä, että mitaliin vaadittaisiin vähintään tuo 470:n ylittäminen viimeistään toisella yrityksellä.

Siitä huolimatta Murto oli kahden hyppykierroksen jälkeen edelleen jaetulla neljännellä sijalla, kun ylittäjiä oli vain kolme.

Kolmansilla yrityksillä alkoi kertyä kilpailun päättymisiä ja lopputuloksissa Murron taakse päätymisiä: 34-vuotias takavuosien maailmanmestari Yarisley Silva. Kiinan Huiqin Xu. 35-vuotias MM-pronssimitalisti vuodelta 2015 Nikoleta Kyriakopoulou. Nuorten arvokisoista suomalaiselle tuttu kilpakumppani Robeilys Peinado. Kauden aikana useampaan kertaan vähintään 470 ylittänyt Irina Zhuk.

Tässä välissä nähtiin yksi ylitys, eikä sen tekijä ollut yllätys. Olympiavoittoa puolustanut maailmanmestari ja kaksinkertainen Euroopan mestari Katerini Stefanidi liiteli suosikkikvartetin neljäntenä edustajana yli.

Sen sijaan Maryna Kylypko jäi 470:ään. Samoin 474 kauden aikana ylittänyt Tina Sutéj.

Murron kolmas yritys oli tästä korkeudesta ehdottomasti paras, eikä onnistuminen jäänyt kovinkaan kauas. Näin hänen kanssaan viidennen sijan kisassa jakavat Sutéj ja Zhuk. Sijoitus sinetöityi, kun myös Bengtsson putosi pelistä pois.

Kun huiput pääsivät vauhtiin, tulivat tasoerot muihin näkyviin. Sidorova ja Nageotte menivät 480 yli ensimmäisillään, Bradshaw ja Stefanidi toisillaan. Neljän kärjen ja seuraavaksi sijoittuneiden ero oli siis useita kymmeniä senttimetrejä!

Eikä tässä vielä läheskään kaikki. 485 oli kevyttä kauraa Bradshaw’lle, Nageottelle ja Sidorovalle heti avausyrityksellä. Näin Stefanidi oli mitalitaistelun kannalta pakotettu siirtämään kaksi jäljellä ollutta yritystä 490:een. Hänen loppusijoituksensa oli neljäs.

Bradshaw ja Sidorova pudottivat kahdesti 490:stä, mutta koko kauden paras hyppääjä Nageotte meni yli. Tämä oli jo viides kilpailu, jossa hän on tehnyt kesän aikana vähintään tuloksen 490. Tämä riitti lopulta myös olympiavoittoon, Sidorova saavutti hopean ja Bradshaw pronssin.

Juttuun täydennetty 5.8.2021 kello 15.20 Wilma Murron kommentit.

