Yhdysvallat jatkoi evakuointeja Kabulista ennen ilmasillan sulkeutumista

Afganistanissa evakuoinnit Kabulin lentokentältä ovat jatkuneet lauantaina. Lentokentän alueella arvellaan olevan noin viitisentuhatta ihmistä odottamassa evakuointia.

Sen sijaan kentälle pyrkivien määrä on laskenut muutamaan sataan, kertovat silminnäkijät.

Yhdysvaltain Afganistanin-suurlähetystö kehotti verkkosivuillaan Yhdysvaltain kansalaisia välttämään lentokentälle matkustamista. Erityisesti kentän porttien lähellä olevaa aluetta tulisi välttää.

Uuden iskun uhka on turvallisuusasiantuntijoiden mukaan erittäin todennäköinen, kertoi presidentti Joe Bidenin lehdistöedustaja Jen Psaki. Psakin mukaan evakuoinnin viimeiset päivät tulevat olemaan erittäin vaarallisia.

Yhdysvaltojen on määrä vetää joukkonsa maasta tämän kuun loppuun mennessä.

Useat maat ovat joko päättäneet evakuoinnit Afganistanista tai ovat aikeissa tehdä näin lähipäivinä. Evakuointilentonsa ovat jo päättäneet tai niitä ovat päättämässä muun muassa Suomi, Ruotsi, Britannia, Ranska, Espanja, Kanada ja Australia.

Yhdysvallat on evakuoinut maasta jo liki 110 000 ihmistä sen jälkeen kun Taleban nousi valtaan kuun puolivälissä.

Yhdysvallat kosti sotilaiden kuoleman

Yhdysvallat teki perjantaina Afganistanissa lennokki-iskun, jonka kohteena oli äärijärjestö Isis, kertoo maan puolustusministeriö. Äärijärjestö teki torstaina itsemurhaiskun Afganistanin pääkaupungin Kabulin lentokentälle.

Yhdysvaltain asevoimien edustajan kapteeni Bill Urbanin mukaan alustavien tietojen mukaan Afganistanin Nangarharin provinssissa tehdyn iskun tarkoitettu kohde on kuollut, eikä siviiliuhreja ole tiedossa.

Mediatietojen mukaan kohteena oli henkilö, joka oli suunnittelemassa uusia iskuja.

Afganistanin pääkaupungin Kabulin lentokentän lähistöllä torstaina tehdyssä itsemurhaiskussa kuoli ainakin 180 ihmistä ja haavoittui ainakin 200, kertovat muun muassa yhdysvaltalainen uutiskanava CNN ja New York Times -lehti. Kuolleiden joukossa oli 13 yhdysvaltalaissotilasta.

Talebanin mielestä lennokki-isku oli selkeä hyökkäys Afganistanin maaperällä

Äärijärjestö Taleban tuomitsi lauantaina Yhdysvaltain lennokki-iskun Isisin taistelijoita vastaan. Järjestön tiedottaja Zabihullah Mujahid sanoi uutistoimisto Reutersille, että kyse oli ”selkeästä hyökkäyksestä Afganistanin maa-alueella”.

Hän kuitenkin vetosi Yhdysvaltoihin ja muihin länsimaihin, jotta ne säilyttäisivät diplomaattisuhteet Afganistaniin sotilaiden vetäytymisen jälkeenkin.

Zabihullah Mujahid kertoi myös, että Taleban ilmoittaa Afganistanin uudesta hallituksesta alkavalla viikolla.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Hannu Aaltonen, Arttu Mäkelä

STT

