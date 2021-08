Yhdysvallat kiittää Suomea avunannosta Afganistanissa

Yhdysvallat on lehdistötiedotteessa ja Twitterissä kiittänyt Suomea avusta Afganistanissa.

Yhdysvallat kiittää Suomea tuesta turvata maansa kansalaisten ja muiden evakuoitavien pääsyä pois Afganistanista. Lisäksi se kertoo olevansa ylpeä Yhdysvaltojen ja Suomen yhteistyöstä afganistanilaisten tukemisessa.

Yhdysvaltojen Suomen-suurlähetystön julkaisemasta tiedotteesta ei tarkemmin käy ilmi, miten Suomi on maata auttanut.

Myös Suomen ulkoministeriö on kiittänyt Twitterissä Yhdysvaltoja tuesta Kabulin-evakuoinneissa.

https://twitter.com/usembfinland/status/1429787017005645829

https://twitter.com/Ulkoministerio/status/1429789181019136004

STT

Kuvat: