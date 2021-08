Kabulin lentokentän ympäristön kaaoksessa kuollut useita siviileitä

Seitsemän afganistanilaista siviiliä on kuollut kaaoksessa Kabulin lentokentän lähistöllä, kertoo Britannian puolustusministeriö. Ministeriö esitti surunvalittelut kuolleiden omaisille.

Brittiläisen Sky News -kanavan paikan päällä oleva kirjeenvaihtaja Stuart Ramsay kertoi aiemmin, että oli nähnyt, kuinka lauantaina ihmisiä puristui väkijoukossa kuoliaaksi.

– Onko tämä hallittu vetäytyminen Afganistanista, ajattelin. Minusta tämä näyttää kuolemalta, kuolemalta yrittäessä pyrkiä vapauteen, Ramsay kirjoitti.

Ramsay kuvasi paikalla olleen miehiä, naisia ja paljon lapsia.

Kabulin lentokentän ympäristö on ollut päiväkausia kaaoksessa, kun tuhannet ulkomaalaiset ja afganistanilaiset yrittävät päästä pois Afganistanista Talebanin otettua siellä vallan.

Lentokentällä on meneillään evakuointioperaatioita, ja myös suomalaissotilaita on lähetetty alueelle auttamaan evakuoinneissa. Eilen kerrottiin, että Suomi on saanut evakuoitua yli 50 ihmistä. Suomeen evakuoitavia on yhteensä 240.

USA varoitti Isisin iskuista

Yhdysvallat on neuvonut kansalaisiaan välttämään Kabulin lentokenttää. Yhdysvaltain mukaan vaarana on, että äärijärjestö Isis tekisi lentokentällä ja sen läheisyydessä iskuja. Asiasta uutisoivat muun muassa yhdysvaltalaiskanava CNN ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.

CNN:n mukaan Yhdysvaltain asevoimat on pohtinut vaihtoehtoisia reittejä Kabulin lentokentälle.

– On olemassa suuri mahdollisuus, että Isis-K yrittää toteuttaa iskun lentokentällä, sotilasviranomainen kertoi CNN:lle viitaten äärijärjestön muun muassa Afganistanissa toimivaan haaraan.

BBC kirjoittaa, että mahdollisesta uhasta ei kerrottu enempää eikä järjestö ole julkisesti uhannut tehdä iskuja Kabuliin.

Länsimaita auttaneet pelkäävät henkensä edestä

Maasta pyrkii ulkomaalaisten lisäksi pois myös Talebania pakenevia afganistanilaisia. Yhdysvaltoja ja sen liittolaisia auttaneet sekä muun muassa länsimaille kuten Suomelle työskennelleet pelkäävät henkensä edestä. Myös monet toimittajat sekä naisten- ja ihmisoikeuksia puolustaneet ovat vaarassa.

Lentokentälle pääseminen on jo aiemmin osoittautunut vähintäänkin vaikeaksi. Väkijoukkoja on päivittäin kokoontunut kentälle. Tuhannet ihmiset toivovat pääsevänsä lennoille.

Yhdysvaltain johtaman liittouman joukot aloittivat vetäytymisensä toukokuun alussa. Tuolloin arvioitiin, että vetäytyminen antaisi Talebanille mahdollisuuden ottaa maan alueita haltuunsa. Vauhti, jolla vanha valta sortui Kabulissa ja muualla, yllätti kuitenkin kansainvälisen yhteisön.

Lähteenä myös AFP.

Milja Rämö, Merja Puisto

STT

