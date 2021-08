Yhdysvaltain Louisianassa sairaalapotilaita jouduttu siirtämään Ida-myrskyn vaurioittamista tiloista muualle – sähköttä yli miljoona ihmistä

Yhdysvalloissa hirmumyrsky Idan moukaroimassa Louisianan osavaltiossa useita potilaita on siirretty muualle sen jälkeen, kun Ochsnerin alueen terveydenhuoltopiirin sairaaloiden tiloissa on havaittu myrskytuhoja, kertoo CNN.

Terveydenhuoltopiirin johtajan mukaan kahdesta eri sairaalasta on siirretty yhteensä 66 potilasta muualle.

CNN:n mukaan Louisianassa yli miljoona ihmistä on ilman sähköä, ja katkos vaikuttaa myös Ochsnerin terveyskeskukseen. Terveyskeskuksessa joudutaan käyttämään kaivovettä vesijohtoveden sijasta.

Yhdysvaltalaiskanava CNN kirjoitti aiemmin, että New Orleansin asukkaita on kehotettu rajoittamaan veden käyttöä, sillä sähkökatko vaikuttaa veden pumppaamiseen viemäreissä.

Eilen Yhdysvaltoihin iskenyt hirmumyrsky Ida on nyt vaimentunut ykköskategorian myrskyksi. Tuulenpuuskat voivat edelleen olla voimakkuudeltaan yli 33 metriä sekunnissa. Sunnuntaina Ida ehti edetä voimakkaana, neloskategorian hurrikaanina, jolloin kovimmat puuskat olivat yli 60 metriä sekunnissa.

Sähköttä yli miljoona ihmistä

Koko New Orleansin kaupungista ovat katkenneet sähköt hirmumyrsky Idan edetessä Louisianan osavaltiossa. Asiasta kertovat paikalliset viranomaiset Twitterissä. Sähköt toimivat ainoastaan generaattoreilla.

Poweroutage.us-sivuston mukaan koko osavaltiossa yli miljoona asiakasta on sähköttä.

CNN uutisoi, että paikoin Louisianassa hätänumero ei ole ollut toiminnassa. Katkolle ei kerrottu syytä, mutta Ida on tuonut alueelle rankkasateita ja kovia tuulia.

Hätänumeron toiminnassa on teknisiä ongelmia ainakin New Orleansissa, kertoo CNN.

– Jos sinulla on hätätilanne, pyydämme, että menet lähimmälle paloasemalle, tviittasi New Orleansin hätäkeskus maanantaiyönä.

Myös viereisessä Mississippin osavaltiossa yli 93 000 ihmistä on sähköttä.

Presidentti julisti katastrofialueeksi

Presidentti Joe Biden on hyväksynyt Louisianan osavaltion pyynnön tehdä katastrofijulistus hirmumyrsky Idan runtelemalle alueelle. Valkoinen talo kertoo asiasta verkkosivuillaan.

Katastrofijulistus mahdollistaa liittovaltiotason rahallista tukea muun muassa osavaltiolle ja 25 piirikunnan asukkaille. Uutiskanava CNN kertoo, että alueilla asuvat voivat saada tukea muun muassa väliaikaiseen asumiseen ja kotien kunnostamiseen.

Hirmumyrsky Ida saapui eilen Yhdysvaltoihin ja toi mukanaan rankkasateita, kovia tuulia ja tulvia. Paikoin osavaltiossa on annettu tulvavaroitus ja asukkaita kehotetaan etsimään välittömästi turvaa korkeammalla olevilta alueilta.

Ainakin yksi ihminen kuollut

Yhdysvaltalaismediat kertovat, että ainakin yksi ihminen on kuollut Idan seurauksena saatuaan vammoja kaatuneesta puusta.

Idan on varoitettu voivan aiheuttaa voimakkaiden puuskien lisäksi myös hengenvaarallisia rannikolle iskeviä myrskyvuoksia. Useita ihmisiä on evakuoitu myrskyalueilta.

Louisianan osavaltioon on julistettu Idan vuoksi hätätila. 16 vuotta sitten hirmumyrsky Katrina kylvi tuhoa alueella ja lähes 1 800 ihmistä kuoli. Mississippijoen alajuoksulla sijaitseva New Orleansin kaupunki peittyi silloin lähes kokonaan tulvavesiin.

Henrietta Nyberg, Milja Rämö

STT

