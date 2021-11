Yhdysvaltain Tennesseessä on kuollut yli 20 ihmistä tuhoisissa tulvissa ja parikymmentä on edelleen kateissa

Yhdysvaltain Tennesseessä on kuollut ainakin 21 ihmistä tuhoisissa tulvissa, kertovat muun muassa yhdysvaltalainen uutiskanava CNN ja osavaltion pääkaupungissa Nashvillessa toimiva Tennessean-lehti.

Kuolonuhreista kertoivat sunnuntaina paikalliset pelastusviranomaiset. CNN:n mukaan noin 20 ihmisen kerrotaan olevan edelleen kateissa.

Tennesseen osavaltiota rusikoivat lauantaina myrskyt ja tulvat, joita meteorologit ovat kuvailleet uutistoimisto AFP:n mukaan historiallisiksi. Tennesseessä satoi kerralla yhteensä ainakin 38 senttimetriä vettä.

Tulvat ovat pyyhkineet mukanaan pikkuteitä, maanteitä ja siltoja. Lisäksi tuhannet ihmiset ovat jääneet vaille sähköä.

CNN:n mukaan pelastustyöt jatkuvat edelleen ja viranomaiset ovat pyytäneet paikallisten apua kadonneiden paikantamisessa. Kadoksissa on muun muassa kaksi lasta.

Tulvavedet repivät taloja perustuksiltaan

Tulvien kovin ottein runnoman Humphreysin piirikunnan sheriffi Chris Davis kertoi Tennessean-lehdelle, että tulvat ovat pahimmat, mitä hän on nähnyt 28-vuotisella urallaan paikallisen sheriffinviraston leivissä. CNN:n mukaan Davis on kertonut myös, että yksi hänen parhaista ystävistään hukkui tuoreessa tulvinnassa.

Tennesseen republikaanikuvernööri Bill Lee kuvaili sunnuntai-iltana Nashvillessa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa tulvien repineen Waverlyn kaupungissa kokonaisia taloja perustuksiltaan.

Lähestulkoon kaikki tulvien aiheuttamat kuolemat kirjattiin juuri Waverlyssa. Kuvernöörin mukaan tapahtumat maalaavat kauheaa kuvaa menetyksestä ja sydänsurusta.

Osavaltion kansalliskaartia on lähetetty myös auttamaan tulvien pahasti höykyttämille alueille, minkä lisäksi lukuisat muutkin osavaltion virastot ovat rientäneet avuksi.

CNN:n mukaan kansalliskaarti kertoi lauantaina lähettäneensä tulva-avuksi noin 50 kaartilaista. Lisäksi kaarti lähetti muun muassa Blackhawk-helikopterin auttamaan vesipelastuksessa.

Hirmumyrsky riepotteli maan koillisosia

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden lupasi sunnuntaina apua äärimmäisten sääilmiöiden runtelemille osavaltioille, Tennessee mukaan lukien.

Viikonloppuna Yhdysvalloissa riehui myös trooppinen myrsky Henri, joka muun muassa toi New Yorkiin ennätyksellisiä sateita, vaikka myrskyn keskus kiersi alueen. Maan koilliskulmassa Rhode Islandissa maihin iskenyt myrsky on aiheuttanut tulvia ja laajoja sähkökatkoja sekä lentojen peruuntumisia.

Vain tunteja ennen mantereelle osumistaan kansallinen hurrikaanikeskus (NHC) oli ilmoittanut, että Henri oli laantunut hurrikaanista trooppiseksi myrskyksi. Se olisi ollut ensimmäinen hurrikaani Uuden-Englannin alueella 30 vuoteen.

Uuden-Englannin alueeseen lukeutuvat osavaltiot Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island ja Vermont.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Arttu Mäkelä, Mika-Matti Taskinen

STT

