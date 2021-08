Spiegel: Saksa lähettää Kabuliin helikoptereita tehostamaan evakuointeja – Taleban näyttää kiihdyttäneen vastustajiensa etsintää Afganistanissa

Saksa lähettää tänään Afganistaniin kaksi armeijan erikoisjoukkojen (KSK) helikopteria tehostamaan evakuointeja maan pääkaupungista Kabulista, kertoo Der Spiegel -lehti. Koptereilla voidaan mahdollisesti noutaa evakuoitavia etäämmältä kaupungista, mistä on hankalaa päästä lentokentälle.

Toistaiseksi saksalaiset erikoisjoukot ovat toimineet vain Kabulin lentokentän alueella.

Spiegelin mukaan helikopterit kuljetetaan Afganistaniin A400M-kuljetuskoneessa, jollaisilla on evakuoitu Kabulista jo arviolta noin 1 600 ihmistä. Mediatietojen mukaan Saksan evakuointilistoilla on kuitenkin vielä satoja henkilöitä, jotka eivät ole päässeet pois maasta.

Taleban seuloo lentokentälle pyrkiviä

Afganistanissa vallan ottaneet talebanit etsivät YK:n mukaan yhä kiivaammin ihmisiä, joita pitävät vastustajinaan, sekä näiden perheenjäseniä, kertoo uutistoimisto AFP.

Norjan globaalin analyysikeskuksen raportissa puolestaan todetaan, että militantit seulovat ihmisiä näiden pyrkiessä Kabulin lentokentälle.

– Odotamme, että aiemmin Naton tai Yhdysvaltain joukkojen kanssa työskennelleet ja heidän yhteistyötahonsa perheineen joutuvat kidutuksen ja teloitusten kohteeksi, analyysikeskuksen toiminnanjohtaja Christian Nellemann varoitti.

Vallan otettuaan Taleban on korostanut, että arki saa jatkua Afganistanissa entiseen tapaan eikä ihmisillä ole syytä pelkoon. Kovan linjan islamistiliikkeen johtajat ovat toistuvasti vakuuttaneet, että Talebania vastustaneet saavat täyden armahduksen.

Todellisuus on osoittautumassa hyvin paljon synkemmäksi, ilmenee kansainvälisten tahojen selvityksistä.

Naistoimittajaa ei päästetty työpaikalleen

Afganistanilainen naistoimittaja kertoo, että häneltä evättiin pääsy työpaikalleen sen jälkeen, kun äärijärjestö Taleban otti maassa vallan. Hänen miespuoliset kollegansa pääsivät työpaikalle.

Nainen kertoi tapahtumista sosiaalisessa mediassa julkaistuilla videolla, jolla hän pyytää apua ja sanoo, että afganistanilaisten naisten elämä on nyt uhattuna.

– En antanut periksi systeemin muuttumisen jälkeen. Menin toimistolle, mutta minua ei päästetty sisään huolimatta kulkukortistani, nainen sanoo videolla.

– Miespuoliset työntekijät, joilla oli kulkukortit, saivat mennä toimistolle. Minun ei sallittu, vaikka esitin korttini.

Muun muassa naistoimittajia on tapettu viimeisten kuukausien aikana Talebanin kasvattaessa otettaan Afganistanista.

Talebanin edellisellä valtakaudella vuosien 1996-2001 aikana naisilta kiellettiin osallistuminen julkiseen elämään eivätkä tytöt myöskään voineet käydä koulua. Nyt Taleban on sanonut, että naisten osallistuminen yhteiskuntaan sallitaan islamilaisen sharia-lain puitteissa.

Toimittajan läheinen tapettu

Taleban-taistelijat ovat ampuneet kuoliaaksi yhden etsimänsä toimittajan läheisen ihmisen, kertoo yleisradioyhtiö BBC.

Talebanit etenivät ovelta ovelle Heratin kaupungissa yrittäen etsiä saksalaisen Deutsche Wellen (DW) toimittajaa, joka työskentelee nykyisin Saksassa. Muut toimittajan läheiset onnistuivat BBC:n mukaan pakenemaan.

– Toimittajan läheisen tappaminen on äärimmäisen traagista ja todistaa sen, millaisessa vaarassa työntekijämme ja heidän perheensä ovat Afganistanissa, sanoi Deutsche Wellen johtaja Peter Limbourg BBC:n mukaan.

– On selvää, että Talebanit jo etsivät toimittajia järjestelmällisesti sekä pääkaupungissa Kabulissa että muualla. Meillä ei ole paljoa aikaa.

BBC:n mukaan Talebanit ovat ratsanneet ainakin kolmen DW:n toimittajan kodin viime viikkojen aikana.

Lentokoneen kyljeltä pudonnut jalkapalloilija kuoli

Afganistanissa Kabulin lentokentältä ilmaan nousseen lentokoneen ulkopuolella roikkuneista ja kuolemaansa pudonneista ihmisistä yksi oli nuorten jalkapallomaajoukkueen pelaaja, kertoi Afganistanin urheiluliitto torstaina.

– Zaki Anwari, kuten tuhannet muut Afganistanin nuoret, halusi lähteä maasta. Mutta hän putosi Yhdysvaltojen koneesta ja kuoli, kirjoitti urheiluliitto Facebookissa julkaisemassaan tiedotteessa.

Äärijärjestö Talebanin otettua vallan Afganistanin lentokenttä ajautui kaaokseen, kun tuhannet pakoon pyrkivät ihmiset tungeksivat kentälle. Sosiaalisessa mediassa levisi alkuviikosta vahvistamattomia videoita ja tietoja ihmisistä, jotka takertuivat roikkumaan lentoon lähtevien koneiden runkoon.

Yhdysvaltain joukot kertoivat myöhemmin, että lentokoneen laskutelineistä oli löydetty ihmisten jäännöksiä ja että mahdollisia lentokoneeseen liittyviä kuolemantapauksia tutkitaan.

– Ennen kuin miehistö sai purettua rahdin, lentokoneen ympärillä oli satoja afganistanilaisia siviilejä. Kun koneen turvallisuustilanne heikkeni nopeasti, päätti miehistö lähteä lentokentältä mahdollisimman pian, sanoi Yhdysvaltain ilmavoimien tiedottaja Ann Stefanek uutistoimisto AFP:n mukaan.

Viikonloppuna Yhdysvaltain ilmavoimien koneen miehistö taas päätti päästää kyytiinsä satoja afganistanilaisia, joilla oli hyväksyntä evakuoitumista varten. Sen sijaan että sisään pyrkineet olisi poistettu koneesta, miehistö päätti lähteä lentoon pakenevat ihmiset kyydissä. Sosiaalisessa mediassa jaetussa kuvassa rahtikoneen lattialla istui tiiviisti satoja afganistanilaisia.

https://www.spiegel.de/politik/afghanistan-bundeswehr-schickt-ksk-helikopter-zur-evakuierung-weiterer-deutscher-a-44101f44-96cc-443b-90be-af3e79ddaed8

https://www.bbc.com/news/live/world-asia-58219963?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=611ec62d3fa7c437236ba1e1%26Taliban%20kill%20relative%20of%20journalist%262021-08-19T21%3A12%3A01.348Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asset:ec2d0b27-7f9e-42a2-81d2-8a4d78016cee&pinned_post_asset_id=611ec62d3fa7c437236ba1e1&pinned_post_type=share

Henrietta Nyberg, Pertti Mattila

STT

Kuvat: