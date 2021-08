Yhdysvaltojen itärannikkoa lähestynyt hurrikaani laantui trooppiseksi myrskyksi

Yhdysvaltojen itärannikkoa sunnuntaina lähestynyt hurrikaani Henri laantui trooppiseksi myrskyksi, kertoi Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus. Trooppisen myrskyn odotettiin saavuttavan New Yorkin Long Islandin ja Uuden-Englannin alueen eteläosan sunnuntai-iltana Suomen aikaa.

Henri-myrskyn odotettiin yhä tuovan mukanaan voimakkaita, yli 30 metriä sekunnissa puhaltavia tuulia ja rankkasateita. Myrskyn vaikutusalueelle joutuvissa osavaltioissa oli varauduttu muun muassa tulviin ja laajoihin sähkökatkoksiin.

Jo ennen myrskyn rantautumista New Yorkissa saatiin lauantaina ennätyksellisiä sateita. Kaupungin keskuspuiston säähavaintoasemalla mitattiin kello 22:n ja 23:n välillä noin viisi senttimetriä sadetta, mikä teki tunnista New Yorkin mittaushistorian vetisimmän.

Henri uhkasi olla ensimmäinen hurrikaani 30 vuoteen, joka osuu Uuden-Englannin alueelle.

