Yläkoululaisten koronarokotukset alkavat viikolla 33 – rokottaminen tapahtuu kouluterveydenhuollon kautta

12–15-vuotiaiden koronarokotukset alkavat Salossa todennäköisesti 16. elokuuta alkavalla viikolla. Valtioneuvosto muutti torstaina koronarokotuksia koskevaa asetusta siten, että rokotuksen voivat nyt saada Suomessa kaikki 12 vuotta täyttäneet. Asetus tulee voimaan maanantaina, ja Salossa on aloitettu jo ikäluokan rokottamiseen liittyvät valmistelut.

Salon terveyskeskuksen osastonhoitaja Riitta Ahlqvistin mukaan 12–15-vuotiaiden rokotukset tullaan hoitamaan kouluterveydenhuollon kautta. Suurin osa ikäluokasta on yläkoulussa, ja halukkaiden rokotettavien kartoitus alkaa keskiviikkona koulujen auetessa.

– Kouluterveydenhoitajat ottavat ensi viikolla Wilman kautta yhteyttä huoltajiin ja selvittävät paljonko halukkaita rokotteen ottajia on. Itse rokotukset alkavat todennäköisesti siitä seuraavalla viikolla, Ahlqvist kertoi perjantaina.

Ahlqvistin mukaan 12–19-vuotiaiden ikäryhmästä jo noin 30 prosenttia on saanut ensimmäisen koronarokotteen.

– Tässä 5 000 hengen ryhmässä ovat mukana 16-vuotiaat, mikä nostaa rokotettujen osuutta.

Ahlqvistin mukaan myös pop up -rokotuspäivät ovat aktivoineet nuoria. Torstain rokotuspäivässä kävi arviolta noin 500 ihmistä.

Vaikka suurin osa 12–15-vuotiaita on yläkouluikäisiä, mukaan mahtuu myös 12 vuotta täyttäneitä kuutosluokkalaisia sekä lukiossa olevia 15-vuotiaita. Nuoret lukiolaiset rokotetaan tämänhetkisen arvion mukaan kaupungin rokotuspisteillä.

– Nämä ovat vielä alustava suunnitelma. Tiedotamme järjestelyistä tarkemmin maanantaina, kun asetus astuu voimaan, Ahlqvist täsmentää.

Varsinaisen rokottamisen käytännön järjestelyt riippuvat siitä, millaiset tilat kussakin koulussa on käytössä. Itse rokotteiden pistämisen hoitavat Ahlqvistin mukaan Saktan rokotuspisteeltä kouluihin jalkautuvat rokottajat.

Nuorille tarjotaan Salossa Biontech-Pfizerin Comirnaty-rokotetta. Ahlqvistin mukaan lähtökohtana on, että nuoret ja huoltajat päättävät yhdessä rokotteen ottamisesta.

Ristiriitatilanteissa lapsen mielipide ratkaisee, mikäli terveydenhuollon ammattilainen arvioi hänet päätöksentekokykyiseksi. Ahlqvist korostaa, että asiasta pyritään kuitenkin neuvottelemaan nuoren ja huoltajan kanssa.

– Nuorten kohdalla kyky päätöksentekoon arvioidaan tapauskohtaisesti, eikä mitään tarkkaa ikärajaa ole, Ahlqvist sanoo.

Periaatteessa 12–15-vuotias voi ottaa koronarokotteen, vaikka vanhemmat vastustaisivat sitä. Toisaalta, jos nuori on arvioitu päätöksentekoon kykeneväksi, hän voi myös kieltäytyä rokotuksesta.

– Emme anna rokotetta kenellekään väkisin. Toivomme tietenkin, että mahdollisimman moni, ja mielellään kaikki, ottavat koronarokotteen, Ahlqvist kertoo.