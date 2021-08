Yleisurheiluliitto pitää kiinni testosteronirajoista tutkimuksen oikaisemisesta huolimatta

Kansainvälisen yleisurheiluliiton World Athleticsin (WA) puheenjohtaja Sebastian Coe sanoi lauantaina BBC:n haastattelussa, ettei WA aio luopua kromosomipoikkeaman omaavien naisten sarjan juoksijoiden testosteronirajoista, vaikka säännön pohjana olevaa tutkimusta on hiljattain oikaistu.

– Me seisomme ehdottomasti näiden sääntöjen takana, Coe sanoi.

WA:n nykyisten sääntöjen mukaan naisten 400 metrin ja mailin välisillä juoksumatkoilla on voimassa viiden nanomoolin testosteroniraja niille naisten sarjan kilpailijoille, joilla on XY-sukukromosomi. Yleensä miehillä on XY-kromosomi ja naisilla XX-kromosomi.

Kromosomipoikkeaman ja korkean testosteroniarvon omaava eteläafrikkalainen Caster Semenya haastoi säännön Urheilun kansainvälisessä välitystuomioistuimessa (CAS), mutta oikeus päätyi tukemaan WA:n testosteronisääntöä. Osa WA:n näytöstä perustui 2017 julkaistuun tutkimukseen testosteronin vaikutuksesta yleisurheilijoilla. Tätä tutkimusta on hiljattain oikaistu British Journal of Sports Medicinessa. Oikaisu on kuitenkin sanamuodoltaan varovainen ja kohdistuu siihen, ettei tutkimuksella osoitettu kausaliteettia eli syy-seuraussuhdetta testosteronin määrän ja tuloksen välillä.

”Vankkaa tiedettä”

Semenyan asianajaja on jo kiirehtinyt vaatimaan, että oikaisun myötä testosteronisäännöstä pitäisi luopua.

– Näiden sääntöjen takana on kymmenen vuotta vankkaa tiedettä. Olen pahoillani, että juristit ovat usein johtaneet näitä urheilijoita harhaan oman etunsa ja ristiriitaisten näkemysten vuoksi. Todellisuus on, että säännöt ovat tulleet jäädäkseen, Coe vastasi.

Kromosomipoikkeaman ja korkean testosteroniarvon omaavien naisten sarjan juoksijoiden tilanne nousi esiin Tokion olympialaisissa, kun 18-vuotias namibialainen Christine Mboma ei saanut kilpailla 400 metrillä, mutta juoksi sensaatiomaisesti olympiahopeaa sivulajissaan 200 metrillä.

Lauantaina Mboma voitti Nairobissa alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa naisten 200 metrin juoksun kisaennätyksellä 21,84 ja ilmoitti haluavansa päästä vielä tällä kaudella Timanttiliigan kisoihin. MM-hopealle juoksi toinen kromosomipoikkeaman ja korkean testosteroniarvon omaava namibialaisjuoksija Beatrice Masilingi.

https://www.bbc.com/sport/athletics/58293627

Raiko Häyrinen

STT

