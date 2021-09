18-vuotias Raducanu vei kahdessa erässä voiton US Openin finaalissa

Britannian Emma Raducanu on voittanut Kanadan Leylah Fernandezin tenniksen Yhdysvaltain avoimen naisten kaksinpelin finaalissa erin 6-4, 6-3.

Ensimmäistä kertaa yli 20 vuoteen finaali käytiin kahden teini-ikäisen tennistähden välillä. Raducanu on 18-vuotias ja Fernandez 19-vuotias. Finaalipaikka oli molemmille ensimmäinen. Yhdysvaltain avoimet eli US Open oli Raducanulle vasta toinen merkittävä tennisturnaus.

– Ottelu oli uskomattoman vaikea, mutta ajattelin, että taso oli todella korkea. Minun täytyi pelata parasta tennistäni, Raducanu sanoi pelin jälkeen.

– Me molemmat pelasimme pelotonta tennistä kahden viikon ajan. (…) Toivon, että pelaamme toisiamme vastaan vielä monissa turnauksissa ja toivottavasti finaaleissa.

Britannialle voitto yli neljän vuosikymmenen jälkeen

Fernandez on maailmanlistalla sijalla 73 ja Raducanu pitää sijaa 150.

– Olen erittäin ylpeä siitä, miten olen pelannut viimeiset kaksia viikkoa, Fernandez sanoi.

– Toivon, että palaan tänne finaaleihin ja saan oikean pokaalin.

Vuonna 2002 syntynyt Raducanu on nuorin grand slam -turnausvoittaja sitten vuoden 2004. Tuolloin 17-vuotias Venäjän Maria Sharapova voitti Wimbledonissa.

Samalla Raducanu on 44 vuoteen ensimmäinen britannialainen nainen, joka on voittanut grand slam -turnauksen kaksinpelin finaalissa.

Britannian kuningatar Elisabet onnitteli tuoreeltaan nuorta tennistähteä.

– Tämä on merkittävä saavutus näin nuorena ja osoitus kovasta työstä ja omistautumisesta, kuningatar sanoi lausunnossa.

STT

Kuvat: