Salon kaupungintalon edustalla lakkoillaan jälleen ilmaston puolesta

Salon kaupungintalon edustalla lakkoillaan perjantaina jälleen ilmaston puolesta. Ilmastolakkoja järjestetään samana päivänä ympäri maailmaa, Suomessa esimerkiksi Turussa ja Helsingissä.

Ilmastolakot aloitti ruotsalainen Greta Thunberg kolmisen vuotta sitten. Salossa pieni ryhmä on tukenut ilmastonuorten vaatimuksia marraskuusta 2018 lähtien. Koronaepidemia keskeytti lakot kaupungintalon edustalla.

Fridays for Future -tapahtuman tarkoitus on kiinnittää huomiota ilmastokriisiin. Salossa tapahtuma on kello 10–12.