Aarikka-galleria toteutuu Somerolla – näyttelyt käynnistyvät ensi kesänä

Somerolle suunniteltu kulttuurigalleria toteutuu. Kulttuurituottaja Liisa Mattila huomauttaa, että Someron Kulttuuri on saanut ja saamassa EU-tukea, joka mahdollistaa Kaija Aarikan tuotantoa ja elämäntyötä esittelevän gallerian perustamisen.

– Ensi kesänä pitäisi ensimmäisten näyttelyiden olla pystyssä, Mattila iloitsee.

Aholan taidetalossa alkaa ensi viikolla gallerian vaatima remontti. Mattila kertoo, että Aholan seiniä ja ovia maalataan, valaistusta parannetaan ja huoneisiin tehdään näyttelyiden vaatimat ripustukset.

Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit on hyväksynyt Aholan remonttia koskevan investointihankkeen. EU-tuen osuus 22 000 euron remontista on noin 15 000 euroa. Kulttuuriyhdistys on hakenut erikseen leader-rahaa näyttelyiden pystyttämistä varten.

– Myös tämä hakemus on jo alustavasti hyväksytty Jokivarsikumppaneissa. Rahoitus siirtyi kuitenkin ensi vuoteen, Mattila toteaa.

Someron Kulttuuri on hakenut kulttuurigallerian näyttelyiden pystyttämistä varten EU-tukea noin 40 000 euron kustannuksiin. EU-raha kattaisi summasta yli 35 000 euroa.

– Pohdimme parhaillaan Jokivarsikumppaneiden toiveesta, onko hankkeen kustannuksia mahdollista pienentää jonkin verran. Kulttuuriyhdistykselle jäävään omarahoitusosuuteen tarvitsemme myös kaupunkia mukaan, Mattila kertoo.

Varsinais-Suomen Jokivarsikumppaneiden toiminnanjohtaja Taina Sainio huomauttaa, että leader-tukien saaminen on kahden vuoden siirtymäajan takia nyt poikkeuksellisen tiukkaa.

– Someron kulttuurigallerialla on kuitenkin meidän tukemme. Jokivarsikumppaneiden hallitus on nähnyt muutenkin tärkeänä tukea kulttuurialaa, joka on ollut koronan takia todella kovilla, Sainio toteaa.

Kaupungintalon vieressä sijaitsevassa kulttuurigalleriassa tulee olemaan Kaija Aarikan töiden lisäksi somerolaisten taiteilijoiden ja tunnettujen kulttuurivaikuttajien vaihtuvia näyttelyitä. Vaihtuvat näyttelyt aloittaa ensi kesänä kirjailija Kaari Utrio. Somerniemellä asuva Utrio lopetti toissavuonna pitkän uransa.

– Utrio on lupautunut myös kulttuurigallerian suojelijaksi, Mattila kertoo.