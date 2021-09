Afganistanilaisia journalisteja turvaan Suomeen

Afganistanilaisia journalisteja on tuotu turvaan Suomeen, kertoo Suomen Journalistiliitto tiedotteessaan.

Journalistit lapsineen majoitetaan väliaikaisesti Journalistiliiton omistamiin asuntoihin. Turvallisuussyistä saapuneiden tarkkaa määrää tai matkareittiä ei kerrota.

– Afganistanilaiset toimittajat ja fikserit ovat auttaneet suomalaisia saamaan tietoa alueelta. Nyt on meidän vuoromme auttaa, sanoo Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho.

Fikseri tarkoittaa toimittajaa vieraassa kulttuurissa avustavaa paikallista.

Kansainvälinen journalistiliitto IFJ pyrkii saamaan afganistanilaisia toimittajia turvaan eri järjestöjen avulla. Suomen Journalistiliitto on mukana avustustyössä.

Tiedotteen mukaan IFJ sai kahden viikon aikana yli 2 000 avunpyyntöä journalisteilta Afganistanissa.

Ahon mukaan journalistin ammatti on Afganistanissa tällä hetkellä hengenvaarallinen.

– Suurimmassa vaarassa ovat journalistinaiset, mutta jokainen mediassa työskennellyt saattaa olla vakavan uhan alla.

Suomen Journalistiliitto on seurannut tiiviisti tapahtumia Afganistanissa ja pitänyt jatkuvaa yhteyttä ulkoministeriöön.

Emmi Tilvis

STT