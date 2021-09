Ainakin 10 ihmistä kuoli koronasairaalan palossa Pohjois-Makedoniassa

Pohjois-Makedoniassa ainakin kymmenen ihmistä on kuollut koronasairaalan palossa. Maan terveysministeri Venko Filipce arvioi Twitterissä, että uhriluku saattaa nousta.

– Tetovossa on tapahtunut kamala onnettomuus. Tällä hetkellä kymmenen ihmisen kuolema on vahvistettu, mutta määrä voi nousta, kirjoitti ministeri ilmaisten myös osanottonsa uhrien perheille.

Eilisiltana syttyneen palon syy ei ole vielä tiedossa. Palon sammutus kesti noin 45 minuuttia.

Balkanilla sijaitsevan maan luoteisosassa sijaitseva koronaklinikka rakennettiin viime vuonna koronapotilaita varten.

Koronavirustartunnat ovat lisääntyneet viime aikoina kahden miljoonan asukkaan Pohjois-Makedoniassa. Maassa on raportoitu päivittäin noin 30 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Pandemian aikana maassa on raportoitu yli 6 100 virukseen liittyvää kuolemaa ja yli 181 000 virustartuntaa.

STT

