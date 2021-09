Aituritähdet Nooralotta Neziri ja Elmo Lakka siirtyvät uuteen valmennukseen

Pika-aituri Nooralotta Neziri, 28, siirtyy itävaltalaisen Philipp Unfriedin valmennukseen.

– Aktiiviuraa on nyt selvästi enemmän takana kuin edessä. Katsoin, että nyt jos koskaan oli aika tehdä tällainen steppi, Neziri sanoi Urheiluliiton tiedotteessa.

Neziri on harjoitellut neljä viime vuotta Petteri Jousteen valmennuksessa.

– Vaihdos tuli minun aloitteestani, mutta tapahtui yhteisymmärryksessä Petterin kanssa. Hänestäkin tämä oli hyvä päätös. Ainakin tekniikkaan tullaan edelleen kiinnittämään paljon huomiota, Neziri sanoi.

Samalla Neziri pääsee harjoittelemaan jamaikalaisen olympiapronssimitalistin Megan Tapperin kanssa

Neziri suuntaa Itävaltaan

Neziri viettää jatkossa valtaosan harjoituskaudestaan Wienin lähellä Sankt Pöltenissä.

– Varsinkin, kun kyse on tekniseen osaamiseen liittyvistä asioista, hyödyn parhaiten, kun olen Unfriedin kanssa niin paljon kuin mahdollista, Neziri sanoi.

Suomalaisaituri on kärsinyt alaselän rasitusmurtumasta ja takareisivammasta, joka päätti hänen kilpailukautensa heinäkuussa ja vesitti toiveet Tokion olympialaisista.

– Kävin pari viikkoa sitten magneettikuvissa. Selän vamma näkyy kuvissa edelleen, mutta sain lääkäreiltä ohjeen, että nyt vaan rohkeasti tekemään iskuttavia harjoituksia. Tehoja pitää kuitenkin lisätä maltilla.

Jousteen valmennuksessa Neziri juoksi Euroopan hallimestaruuskisojen naisten 60 metrin aidoissa neljänneksi ja ulkoradoilla 100 metrin aidoissa EM- ja MM-kisojen välieriin. Nezirin 100 metrin aitojen ennätys on 12,81.

Lakan ja Haapakosken valmennussuhde päättyy

Myös pika-aituri Elmo Lakka, 28, vaihtaa valmentajaansa. Hän siirtyy Otto Kilven valmennukseen, ja viisi vuotta kestänyt valmennussuhde Antti Haapakosken kanssa päättyy.

– Minulla ei ole pitkään aikaan ollut jatkuvaa päivittäisvalmennusta. Kun ikää karttuu ja on joitakin terveysmurheita, ainoa oikea tapa päästä eteenpäin on, että minulla on valvovat silmät jokaisessa harjoituksessa, Lakka sanoi Urheiluliiton tiedotteessa.

Kilpi on ollut mukana Lakan harjoituksissa Jyväskylässä ja toiminut Haapakosken valmentajaparina syksystä 2018 lähtien.

– Olen pyöritellyt tätä asiaa mielessäni toissa keväästä. En kuitenkaan ole sellaista tyyppiä, joka lähtisi kokeilemaan mitään. Otolla on liikuntatieteen koulutus, oman urheilu-uran kokemukset, hän asuu Jyväskylässä ja on jo valmiiksi mukana minun tiimissäni, Lakka perusteli.

Haapakosken valmennuksessa Lakka ylsi muun muassa miesten 110 metrin aitajuoksun välieriin olympiakisoissa Tokiossa ja EM-kilpailuissa, finaaliin Euroopan hallimestaruuskilpailuissa ja sai useita SM-kultia. Kesäkuussa Lakka aitoi Suomen ennätyksen 13,31.

– Tosi loistavat harjoitusvuodet saatiin Antin kanssa aikaiseksi. Hänestä oli iso apu, ja olen isosti kiitollinen, että hän lähti projektiin mukaan, Lakka sanoo.

EM-mitali Lakan tavoitteena

Lakka on sopinut Kilven kolmen vuoden projektista.

– Harjoitteluun haetaan isompaa kontrastia. EM-kilpailut on ensi kauden ykköstavoite. Sieltä arvokisamitalin haku on nyt realismia. MM-kisoissa unelmana on päästä finaaliin ja MM-halliinkin tulosrajat on tehty, Lakka sanoi.

Kilpi työskentelee myös Jyväskylän Kenttäurheilijoiden valmennuspäällikkönä ja Urheiluliiton Jyväskylän keskuksen vastaavana.

Tapio Keskitalo

STT

Kuvat: